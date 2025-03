Un Liceo con mucho oficio gana al ralentí

El Liceo saltó a la pista del Torre Roja con el objetivo de reencontrarse con la victoria y olvidar el traspiés contra el Barcelos. Y lo hizo. Doblegó al Caldes (1-2) y puede asegurar hoy la segunda plaza si el Reus pierde contra el Alcoi.

No fue un partido vistoso. La fatiga fue el peor enemigo . El conjunto coruñés estuvo impreciso y lento al mover la bola. Normal, porque no habían pasado ni 48 horas de su último encuentro. El Caldes tuvo las mejores ocasiones, pero sus intentos se toparon con un Martí Serra seguro y fiable bajo los palos. En su línea. Lo mejor de la primera parte fueron los minutos de Pablo Cancela tras su larga lesión.

La bola parada fue la protagonista de la segunda mitad. Ferruccio abrió la lata para los colegiales con una falta directa tras una azul a David Gelmà. Diez minutos después, la devolvió el Caldes. Xaus vio la azul y Zenón batió a Serra para restablecer la igualada. El meta liceísta frenó las ofensivas y el equipo coruñés echó el resto para ganar. En una transición rápida, Ferruccio aprovechó su velocidad para anotar el segundo y sentenciar. Los catalanes atacaron a la desesperada, pero el Liceo resistió y venció. Tres puntos de oficio.

El Hockey Club Coruña sale escaldado del Bembrive Arena

Batacazo del HC Coruña en la pista del Bembibre (6-1). El equipo de Stanis García sufrió un duro correctivo contra un rival que, a priori, parecía de un nivel similar. Las locales se adelantaron a los seis minutos del primer tiempo y llegaron al 3-0 antes del descanso. El paso por los vestuarios no cambió nada. El Bembibre marcó el cuarto al inicio de la reanudación y amplió su renta con comodidad hasta los seis goles cuando todavía quedaban once minutos para el final. Laia Juan anotó el tanto del honor para maquillar un poco el resultado, pero la reacción coruñesa no terminó de llegar. El HC Coruña vuelve a Galicia tocado anímicamente y en la octava posición de la tabla, con 22 puntos.