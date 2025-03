El OAR no baja el ritmo y vence para asegurar la primera plaza

Con el play off en el bolsillo desde la semana pasada, el OAR Attica 21 no levanta el pie del acelerador en la recta final de la Primera Nacional. El combinado coruñés ganó con solvencia al Juventud las Palmas (21-33) y aprovechó el empate del Gáldar para cerrar de manera matemática la primera posición de la tabla. Además de la fase de ascenso, los de Nando González saborean el premio del liderato. No le fueron tan bien las cosas al Culleredo, que cayó por dos goles frente al Lalín (26-28). El equipo de Fernando Vázquez luchó el partido hasta el final, pero no pudo con los visitantes. Los cullerdenses mantienen cinco puntos sobre la zona de descenso.