La UEFA sanciona a Mbappé y Rüdiger por sus gestos desafiantes, pero jugarán contra el Arsenal

La UEFA ha sancionado con un partido de suspensión a los jugadores del Real Madrid Kylian Mbappé y Antonio Rüdiger por sus gestos desafiantes a la afición del Atlético tras el partido de ambos conjuntos en octavos de la Champions. La sanción, no obstante, no será de ejecución inmediata y ambos podrán jugar el martes contra el Arsenal.

Como suele hacer en muchos casos la UEFA, con base en su reglamento, la sanción queda en suspenso durante un año. Si el francés y el alemán incurrieran en otra falta de este tipo, deberían cumplir un partido de sanción. En caso contrario, quedarían exentos, más allá de la multa económica que han recibido cada uno de ellos: 40.000 euros Rüdiger y 30.000 Mbappé.

Dani Ceballos, que ni siquiera jugó el partido por lesión, ha sido multado por 20.000 euros por el mismo motivo que sus dos compañeros, "violación de las reglas básicas de conducta decente", aunque sobre él no pesa la amenaza de perderse un partido. Vinicius, por su parte, ha quedado exonerado de todo tipo de sanción, tras la investigación de los hechos llevada a cabo por la UEFA.

Los motivos de la sanción

En el caso de Rüdiger, la sanción tiene que ver con el gesto de llevarse el dedo al cuello, mientras que Mbappé se agarró los genitales en un momento de la celebración, tras la tanda de penaltis en el Metropolitano.

El Real Madrid daba por descontado que Ceballos, Vinicius y Mbappé no recibirían una sanción inmediata que les impidiera estar a disposición de Ancelotti el martes, en la visita al Arsenal en cuartos de Champions. Albergaban más dudas con Rüdiger, pero finalmente todos ellos están habilitados para jugar contra el equipo de Arteta. Ceballos, no obstante, no lo hará, dado que sigue lesionado.