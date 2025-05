Márquez: «No recuerdo unas 10 últimas vueltas más estresantes»

«Hacía tiempo, mucho tiempo, que no vivía unas últimas diez vueltas con tanta tensión, presión, estrés como los últimos giros de Le Mans, pues no podía caerme. Habría sido una desgracia muy gorda». Le Mans, Francia, el gran premio en el mítico, popular y cinéfilo circuito de la Sarthe, tuvo un gran, un inmenso, un prodigioso Johan Zarco («simplemente, fue mágico, un milagro, vamos», dijo el piloto francés), pero tuvo un segundo vencedor, tan o más feliz, contento y orgulloso que el mismísimo ídolo, por un día, de toda Francia. El otro es, cómo no, el campeón Fabio Quartararo.

Ese otro piloto es el que ya todo el mundo considera nº 1 en todas las quinielas y apuestas para recuperar su cetro, Marc Márquez, que acabó segundo y tras los desastres sufridos por Àlex Márquez y Pecco Bagnaia, tiene ya una ventaja considerable sobre su hermano de 22 puntos y 51 sobre el bicampeón de Ducati. Franco Morbidelli está a 85 puntos y Fabio Di Giannantonio, a 97, un mundo. O dos.

Márquez reconoce que la carrera de Le Mans, con hasta dos cambios de motos, de seco a lluvia, de lluvia a seco, por parte de muchos pilotos de MotoGP, fue una de las más difíciles, retorcidas y estresantes que ha vivido en su pletórica carrera en el Mundial de motos: «Nunca, nunca, viví diez vueltas finales como las de este domingo. Llevamos seis fines de semana, doce carreras y ya he gastado dos comodines».