Jacobo y Vallejo, la extraña pareja al rescate del Real Madrid de los 39 remates

Cuando arrancó la temporada, Militao y Rüdiger formaban la pareja de centrales titular del Real Madrid, a la espera de que Alaba volviera de su lesión de rodilla y entrara en la rotación. Mientras tanto, Tchouaméni y Carvajal figuraban como comodines de urgencia en los planes de Ancelotti. Por el camino, y fruto de las necesidades, el canterano Asencio emergió primer como opción y después como imprescindible.

Dicho de otro modo, en la jerarquía de centrales de Ancelotti para este curso había seis futbolistas por delante de Jacobo Ramón (séptimo de la lista) y Jesús Vallejo (octavo). Pero tal es el colapso en la enfermería del Madrid que las cinco primeras opciones estaban ausentes para el partido de este miércoles contra el Mallorca, en el caso de Tchouaméni por acumulación de tarjetas. Y, para colmo, Asencio sintió unas molestias que le llevaron al banquillo en la segunda parte.

Jacobo Ramón celebra el segundo gol ante el Mallorca, durante el partido de LaLiga del Real Madrid y los baleares / Chema Moya / EFE

Gol en el último suspiro

Así que el tándem Jacobo-Vallejo fue la única solución que le quedó a Ancelotti mientras LaLiga se le escapaba definitivamente, incapaz el Real Madrid durante 94 minutos de marcarle dos goles al Mallorca en un Bernabéu de mínimos en las gradas y aplazar así el más que probable alirón del Barça. Pero como quiera que el Bernabéu se ha convertido esta temporada en un manicomio en el que lo improbable se hace carne, fueron los dos centrales quien salvaron la antepenúltima papeleta de 'Carletto' en el Madrid.

En el minuto 95, ya con Courtois colgado en el área rival, Vallejo peinó de cabeza hacia atrás un desesperado envío hacia el área de Arda Güler. Copete se confió y Jacobo apareció para llevar el delirio a quienes aún quedaban en el Bernabéu y dejar al Barça con el corcho del cava entre sus dedos. "Qué mejor que una asistencia de Vallejo y un gol de Jacobo. Es muy bonito, porque estamos los que estamos", decía después Courtois, que asistió al fenómeno paranormal mientras corría de vuelta hacia su portería.

Qué mejor que una asistencia de Vallejo y un gol de Jacobo. Es muy bonito, porque estamos los que estamos Thibaut Courtois — Portero del Real Madrid

Los números de Jacobo y Vallejo

Jacobo había jugado 125 minutos en lo que va de temporada, ofreciendo la sensación de que todavía (tiene 20 años) no estaba preparado para la exigencia que demanda el Real Madrid. Vallejo apenas llevaba 10, no jugaba desde el 24 de septiembre, cuando Ancelotti le sacó al campo en un Real Madrid 3 - Alavés 0 que terminó 3-2. Le puso la cruz, vaya.

Jesús Vallejo, durante el Real Madrid-Mallorca. / AFP7 vía Europa Press

Vallejo salió este miércoles al campo porque ya no había más opciones cuando Asencio, que horas antes había conocido que irá a juicio acusado de difundir pornografía infantil, tuvo que ser sustituido en el minuto 64. "Me gusta mucho lo que ha pasado porque Vallejo ha jugado muy poco pero siempre su actitud ha sido 'top' en los entrenamientos todos los días. Podía merecer jugar pero ha sido más complicado", decía después 'Carletto' sobre un futbolista que apura sus últimos días en el club blanco y que ante el Mallorca sirvió la primera asistencia de su carrera profesional.

Me gusta mucho lo que ha pasado porque Vallejo ha jugado muy poco pero siempre su actitud ha sido 'top' en los entrenamientos todos los días Carlo Ancelotti — Entrenador del Real Madrid

"Es inexplicable. He soñado con esto toda mi vida", decía por su parte Jacobo, el hombre que apareció en todos los titulares: "No me lo hubiera imaginado y más en el minuto que ha sido. Es un orgullo enorme y ojalá vengan muchísimos más". Su gol, en realidad, premió a un Real Madrid que completó una muy buena segunda parte, liderado por Mbappé, autor del tanto del empate, y del eterno Modric.

39 remates para solo dos goles

El Madrid armó 39 remates hacia la portería de un excelso Leo Román. Según datos de Opta, se trata del segundo registro más elevado de un club de LaLiga desde, al menos, la temporada 2003/04. Lo curioso es que el récord de 40 (compartido con un Zaragoza 0 - Real Madrid 6 de 2011) lo alcanzó esta misma temporada el Barça... frente al Mallorca, en un partido también de resultado ajustado, 1-0. Queda claro que el Mallorca sabe sufrir a partir de un portero extraordinario, que entre estos dos partidos ha recibido 79 remates, 26 de ellos a puerta, y solo tres goles.

Números, en todo caso, que solo sirvieron para propiciar una victoria que prolonga pero no debería cambiar el desenlace de LaLiga. El Barça será campeón con dos puntos en los tres partidos que le quedan, empezando por el de este jueves contra el Espanyol. También le bastaría con que el Madrid no ganara uno de sus dos últimos encuentros. El rescate de la extraña pareja Jacobo-Vallejo quedará como una anécdota más de esta temporada delirante, de esta semana de cámara oculta en el Real Madrid.