Pepe Reina anuncia su retirada

El portero español Pepe Reina, actualmente en las filas del Como italiano, ha anunciado que se retirará al final de esta temporada, tras el partido de la última jornada de la Serie A de este viernes frente al Inter de Milán, donde pondrá fin a una carrera "muy bonita y muy completa".

"Se acaba la que ha sido una carrera muy bonita, una vida muy completa. Me siento afortunadísimo, mirando atrás, de todo lo que he vivido, más allá de los equipos o de las victorias, de la gente que he conocido. Las puertas que se quedan abiertas, he aprendido todo lo que significa un vestuario, en mayúsculas", señaló en una entrevista a Movistar+.

El madrileño, de 42 años, desveló que fue en enero cuando decidió que este sería su último curso como futbolista. "Doy gracias a Dios porque han sido muchos años, no me los esperaba, pensaba que la carrera iba a durar un poco menos. Creo que ha llegado el momento y me apetece cerrarlo aquí y seguir ligado al fútbol, porque eso corre por aquí y va a ser muy difícil quitármelo. Tengo la ilusión de empezar proyectos nuevos y de ilusionarme con otras cosas", apuntó.

De esta manera, Reina cerrará una trayectoria de 25 años que le ha llevado por equipos como el FC Barcelona (2000-02), el Villarreal (2002-05 y 2022-24), el Liverpool (2005-14), el Nápoles (2013-14 y 2015-18), el Bayern de Múnich (2014-15), el AC Milan (2018-20), el Aston Villa (2019-20), la Lazio (2020-22) y el Como 1907, donde ha coincidido con Cesc Fàbregas, compañero de la selección española campeona del mundo en 2010.

Con 'la Roja', primero con Luis Aragonés y después con Vicente del Bosque, fue un fijo y levantó las dos Eurocopas (2008 y 2012) y el Mundial (2010).

"El verano pasado lo pasé mal porque no encontraba un proyecto que me ilusionara hasta entrado el verano. Tenía esa espina, porque tenía cosas que ofrecer, pero ahora sí que estoy vacío. Al fútbol, desde esta posición ya no puedo ofrecerle más", afirmó.