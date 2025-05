Nadal: "El homenaje de Málaga ni tuvo sentido ni estuvo bien"

Después de la emoción vivida sobre la Philippe Chatrier con el impresionante homenaje que recibió por parte de la organización de Roland Garros, Rafa Nadal atendió a los medios de comunicación en la sala de prensa principal del recinto.

Agradecido como siempre a los periodistas, el de Manacor respondió durante casi una hora en francés, inglés, español y finalmente una última en mallorquín, donde dejó el gran titular.

"Roland Garros y yo nos merecíamos que se hiciera el homenaje aquí. Decidimos frenar todo lo que se nos propuso porque considerábamos que el torneo merecía tener el privilegio de montar el gran homenaje. "Lo de Málaga no tenía mucho sentido en aquel momento, ni estuvo bien. Tanto yo como Roland Garros nos merecíamos el placer que fuera hoy" afirmó rotundo Nadal.

Lo de Málaga no tenía mucho sentido en aquel momento Nadal

Un homenaje sincero y emotivo que sorprendió por todas a un Nadal que asumió que no se esperaba nada de lo vivido y que fue una tarde perfecta. "No lo puedo describir en palabras. Es algo muy emocionante. Muy especial. Los últimos quince años mes sentí un francés más. Lo que he vivido aquí es especial, como poder llevar la antorcha olímpica en los pasados Juegos Olímpicos. Es una satisfacción personal enorme para mí" aseguró.

SIN COGER UNA RAQUETA

Nadal volvió a recalcar que sigue sin coger una raqueta ocho meses después de su retirada, pese a que aseguró una y otra vez que no se arrepiente en absoluto de la forma y del momento en el que decidió poner punto y final a su carrera. "Tengo muchos proyectos en mi vida. Es momento de centrarme en mi familia y en mi vida para descubrir todo aquello que no he podido vivir durante todos estos años en activo. Siempre tuve una vida más allá del tenis. La transición ha sido dulce. Estoy feliz. Sigo viendo tenis y no me duele ver Roma, Barcelona, Madrid o tampoco me lo hará ver Roland Garros. Es una etapa y se ha cerrado" explicó.

También habló sobre su hijo, al quién no pretende explicar que su padre fue quien fue, y de quien desea que si quiere jugar al tenis lo haga porque ese es su deseo y siendo consciente de todo lo que requiere.

EL BIG4, UN EJEMPLO PARA LA SOCIEDAD

Muchas de las menciones de la rueda de prensa giraron en torno a la presencia de Murray, Djokovic y Federer en el gran homenaje recibido y de la importancia de ver a grandes rivales como ellos unidos de esa manera.

"Una forma de entender el deporte y la vida. Es un mensaje positivo hacer ver que por mucho que quieras ganar a tu rival con todas tus fuerzas no tienes que odiarlo. Este es el legado más allá de los resultados. Confío que sea algo que haya podido servir en un mundo como el de hoy más crispado de lo que nos gustaría a muchos de nosotros. Espero que pueda suponer un buen mensaje. Al final hemos entendido siempre que esto no era más que un juego y no es nada fácil" explicó sobre ello.

LA CURIOSA BROMA DE MURRAY CON EL MADRID DE POR MEDIO

Hablando sobre sus compañeros de eternas batallas, Nadal explicó una divertida anécdota con Andy Murray como protagonista tras ser preguntado sobre la relación actual y los temas sobre los que hablaban en hoy en día.

El homenaje de Roland Garros a Rafa Nadal, en imágenes. / Thibault Camus / AP

Entre risas, el manacorí sacó el móvil para detallar un mensaje del británico, justo el día en el que el Arsenal eliminó al Real Madrid en los cuartos de final de la Champions.

"Cinco segundos después de que se acabara el partido me envió un mensaje. "Hola Rafa espero que vaya todo bien y que tu familia este también bien. A los cinco segundos me di cuenta de que era una de sus brillantes ideas de su clásico humor británico. Consiguió que riera en un momento jodido" relató entre risas de los presentes.

EL HOMENAJE QUE TOCABA

Para finalizar, Nadal quiso hacer sentir una vez más su amor por el torneo y por la capital francesa, de la que aseguró haberse sentido parte durante todos estos años. "Uno se siente especialmente agradecido por todo el cariño y el respeto que me han mostrado. Soy español y siempre he presumido de ello, pero he respetado y admirado a este país desde el primer día. Ser reconocido en el lugar que ha sido más importante para uno mismo es muy especial" aseguró.

Por todo ello, Nadal no dudo en señalar que París y Roland Garros fue el sitio ideal para vivir dicho homenaje. Un homenaje que queda ya para siempre para los libros de historia del tenis.