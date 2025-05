Alcaraz: "Me gustaría poder tener un hogar durante mucho tiempo"

Carlos Alcaraz se mostró más que satisfecho tras su victoria en primera ronda de Roland Garros ante el italiano Zeppieri. El español explicó que nunca es fácil iniciar una nueva andadura en un gran torneo y mucho menos siendo el defensor del título.

Un camino que empezó fuera de la pista central, pero que para Alcaraz no supuso ningún problema. "No me importa jugar en la Suzanne Lenglen. Ya no iba a estrenar la central porque ahora se empiezan los lunes. Hay que adaptarse a lo que venga y tengo muy buenos recuerdos de la pista Suzanne Lenglen. Hay que disfrutar de todas las pistas donde se juega" explicó en rueda de prensa.

Su próximo alto en el camino será el húngaro Fabian Marozsn, quien ya lo venció en su primer enfrentamiento, en la segunda ronda del Masters 1000 de Roma 2023. "Tendré que estar muy atento y preparado para su juego de ataque y sus dejadas" afirmó Carlitos, que lanzó un reto a su rival. "A ver quien las hace mejor" dijo entre risas referente a las dejadas.

LA NECESIDAD DE TENER UN HOGAR

Preguntado por lo que le gustaría tener de la vida de un futbolista, Alcaraz fue claro al sentenciar que su deseo es la de poder tener un hogar fijo. "Me gustaría poder tener un hogar durante mucho tiempo. Los futbolistas siempre vuelven a casa a dormir. Nosotros estamos viajando semana tras semana y de hotel en hotel. Nunca nos podemos acostumbrar al sitio en el que estamos" explicó.

Alcaraz también habló sobre el homenaje a Rafa Nadal vivido este pasado domingo en la Philippe Chatrier, sobre el que aseguró haberlo vivido con mucha emoción. "Para toda España y el mundo del deporte en general fue un día muy emotivo. Lo viví de una manera especial. Fue increíble. Me encantó como se hizo y como él se dirigió a los suyos. Fue un gran día y espero poder jugar pronto en la Philippe Chatrier y será seguro un momento especial poder jugar con esa placa en el suelo" aseguró en referencia al detalle que el torneo regaló a Nadal.

Sobre el balear también aseguró que no se ve con tantos títulos como él. "Sólo un jugador en el planeta puede lograr eso. Yo no me imagino venir aquí con tantos triunfos".

El murciano ha empezado de la mejor manera posible su andadura en París en busca de su segunda corona. Con un gran servicio del que aseguró que es una gran tranquilidad poder haber tenido dos partidos consecutivos sin roturas, buscará el próximo miércoles una ronda más.