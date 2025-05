Franco Colapinto: "Me hice del Barça por Messi"

Franco Colapinto (Pilar, Argentina, 2003) es un soplo de aire fresco en la Fórmula 1. Derrocha simpatía y carisma fuera de la pista, las cualidades que tanto ansían Liberty y la F1. Al volante ya dejó destellos de su clase en las nueve carreras que disputó con Williams en 2024. En Barcelona afronta la tercera con Alpine.

Apasionado del fútbol y fan de Boca, veo que lleva la imagen de Leo Messi en el termo del mate. Así que empezamos la conversación hablando del astro de Rosario.

En Argentina te has convertido en todo un fenómeno de masas, como Messi ¿te sorprende que os comparen?

Si, claro, es una locura. Todo lo que consiguió Leo… es mi gran ídolo. Su foto la llevo a todos los lados.

¿Y le conoces personalmente? ¿Le has visto jugar en directo?

Le he visto jugar, pero en persona no le conocí nunca. Obvio que me encantaría.

¿Crees que Lamine Yamal puede ser su heredero?

Es muy bueno, pero aún es joven. Hay mucha presión hoy en día sobre él, porque cuando uno es bueno y logra resultados tan rápido, toda esa presión se le viene encima. Al ser tan joven es difícil, ¿no?. A saber qué le va a deparar su futuro. El chico tiene mucho talento. No soy quien para compararle con Leo. No me gustan mucho las comparaciones. Por lo menos creo que cada uno intenta hacer su propio camino y su propia historia.

¿Cómo en tu caso?

Si, creo que Lamine lo está haciendo muy bien. Sin duda es de los mejores jugadores del mundo y lo está demostrando día a día. Creo que va a ser muy, muy bueno. Pero le quedan muchos años por delante y mucho aprendizaje, como a mí también.

¿Crees que lo que ha conseguido Lamine con 17 años, asumiendo tanta responsabilidad tan joven, puede servir de ejemplo a los rookies de Fórmula 1 y de otros deportes de élite?

Si, por eso te digo que la presión que debe tener el chico llevando a un país y un equipo tan grande como el Barça sobre sus espaldas es impresionante. Le admiro un montón, la verdad. Me parece que la está rompiendo.

¿Te gusta el juego del actual Barça?

Sí, me gusta mucho. Bueno, a mí me gustaba mucho el Barcelona de siempre, me gustaba Messi. Yo crecí viendo a Leo por la tele, los clásicos del Barça contra el Real Madrid. Y nada, siempre lo bancaba muchísimo a Messi y por eso me hice fan del Barcelona, cuando estaba Leo jugando allí, aunque soy hincha de Boca, claro.

¿Viviendo en Madrid también debes visitar a menudo el Bernabeu?

No solo en Madrid, vivo en Europa. Voy de aquí para allá. Al estadio fui una vez solo. Y a la cancha del Barça, al Camp Nou, no he podido ir nunca.

¿Por qué elegiste el dorsal 43?

Bueno, es el número con el que empecé corriendo en karting, con el que empecé desde muy chico. Es un número que me acompañó en mi carrera deportiva desde el principio, con el que gané campeonatos y demás. Así que me hacía mucha ilusión volver a correr con ese número en la familia.

¿Qué sería para ti una buena temporada este año?

Seguir aprendiendo. Creo que estamos en una situación con el equipo que estamos intentando mejorar semana a semana. Y bueno, hay mucho trabajo por hacer. Estamos encaminados, obviamente enfocados en lo que necesitamos. Intentando siempre mirar para adelante. Después, al final de la temporada, veremos dónde llegamos. Pero lo importante es hacer todos los pasos bien e ir mejorando.

¿Y este domingo, con tanto calor, que espera de la carrera?

Si hace calor, sí. Pero con ganas de correr en Barcelona. Es un circuito muy lindo para manejar el coche de F1. Todos los pilotos dimos muchas vueltas aquí, entrenamos mucho en esta pista. A ver cómo van los demás y si nosotros damos un paso adelante.

¿Crees que la F1 es un poco injusta, en el sentido de que los mejores pilotos no siempre están en los mejores coches?

No sé si creo mucho en esas cosas de la suerte y todo eso. También hay mucho trabajo que se hace detrás de escena. Es verdad que obviamente hay pilotos que merecen estar en mejores coches. Pero creo que el tiempo todo lo pone en su sitio.

¿El plazo de las cinco carreras de prueba en Alpine es real?

Yo sobre ese tema no puedo decir nada. No es una pregunta para mí, son otros los que deben responder.

Después de solo seis carreras, Briatore y Alpine decidieron bajar del coche a Doohan y apostar por ti. ¿Entiendes que los pilotos de la parrilla lamentaran la salida del australiano y a la vez se alegraran de tu vuelta a la Fórmula 1?

Sí, obvio, es normal. Nunca es lindo cuando un piloto se va de la parrilla. Y tampoco es cómodo entrar al equipo en una situación así. A mi me pasó el año pasado y me pasó esta vez. Nunca elijes cuando vas a pilotar en la Fórmula 1 y bueno, son cosas que pasan.

¿Has podido hablar con Doohan?

Sí, hablé. Normal. Nos conocemos de chicos, nos llevamos muy bien, hace tiempo corrimos juntos y teníamos muy buena relación. Ahora los dos somos parte del equipo, yo le estuve ayudando a principio de temporada como reserva y nos estamos ayudando ahora.

¿Con quién tienes mejor relación de la parrilla? ¿Quizá con los otros rookies?

Me llevo bien con Pierre Gasly, mi compañero, con Gabri Bortoleto, con varios…

Esta temporada, por primera vez en años, hay muchos jóvenes debutantes en F1 ¿Quién crees que lo está haciendo mejor?

Hadjar es el que mejor lo está haciendo por ahora. Está teniendo buenos resultados, es muy consistente.

¿Cuál es tu máxima ambición a largo plazo en la Fórmula 1?

Ganar. Es el objetivo que tenemos todos, una vez que llegas aquí, con lo que cuesta, con tantos sacrificios, quieres ganar. Y ojalá algún día pueda estar peleando por títulos, tengo confianza.

¿De todas las aficiones que has visto, cuál es la más apasionada, la más estimulante desde el punto de vista del piloto?

La argentina. Es una locura, los fans argentinos van a todos lados, están en todos los países. Hay mil banderas por ahí, animándome y me parece impresionante, la verdad. Al comenzar en la F1, lo que vi con los argentinos no lo había visto nunca antes en el automovilismo. Y no solo a mí, animan a todos los que están en el deporte también.

¿Crees que Argentina puede recuperar un gran premio a propósito de tu éxito?

Ojalá. Me encantaría, ojalá que suceda.

¿Eres consciente de que tu historia sirve de inspiración a los pilotos argentinos que empiezan ahora en los karts y las categorías inferiores?

Sí, creo que estoy siendo una inspiración para muchos y es algo muy lindo. Al final los chicos de mi país se empiezan a interesar por la F1, empiezan a tener contacto con este deporte por mi llegada al Mundial y me encanta la idea.

Tu hiciste muchos sacrificios para llegar¿Qué fue lo peor?

Sí, muchos. Fue un camino largo desde que empecé en Sudamérica. Lo más duro, siendo tan chico, fue tener que elegir venir a Europa y estar lejos de mi familia, lo principal.

Fuera de la Fórmula 1, ¿qué te gusta? ¿Qué aficiones tienes?

Es que lo que más me gusta es esto, el automovilismo, la verdad. Pero bueno, también me encanta el pádel y antes jugaba mucho al fútbol, pero hoy día lo tengo prohibido, por si me lesiono o algo.

¿Quién crees que ganará este Mundial?

Es pronto, queda mucha temporada, pero creo que el título este año será para Lando Norris.

¿Y quién ganará este domingo?

Max Verstappen

Por último, si tu fueras el propietario de la escudería y tuvieras que elegir a los dos pilotos ¿A quién contratarías?

A Verstappen y a mí.