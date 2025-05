Más que una huella, una inspiración: El legado de Nadal marca el camino en París

La última de las grandes sorpresas que la dirección de Roland Garros regaló a Rafa Nadal el pasado domingo en el espectacular homenaje que le brindaron, ha cogido una importancia que supera a buen seguro la esperada.

La placa con la huella del tenista español y la copa de los Mosqueteros con el catorce en relación al número de veces que la levantó el de Manacor está siendo la gran atracción no solo para los aficionados, sino también para los jugadores.

Todos y cada uno de los tenistas que juegan o se entrenan en la Philippe Chatrier se reservan un momento para ir a admirar la placa, dejando imágenes emotivas y espectaculares por la manera como la miran y la adoran.

Nombres como los de Alcaraz, Badosa, Rune o Swiatek entre muchos otros se han dejado ver acercándose a observar la huella del gran ídolo aquí en París en sus primeras apariciones en la central.

UNA ARMA MÁS PARA LA VICTORIA

Pero no solo se queda ahí. Más allá de ser un bonito recuerdo, muchos de los tenistas ya han afirmado también que ello es una motivación durante sus partidos, siendo a veces una fuente de fuerzas y energía.

"Lo primer que he hecho ha sido mirar a la placa para conseguir la inspiración y me he dicho que tenía que seguir los pasos de Rafa. No es la primera vez que me viene a la cabeza, es alguien que tengo como ejemplo por lo consistente que era" explicó Badosa cuando se vio abajo en el duelo de primera ronda ante Naomi Osaka.

También dejó su momento icónico Jannik Sinner, que tras su victoria en primera ronda se acercó, la limpió y le dedicó unas palabras: "Rafa es un gran jugador y una gran persona y es lo mínimo que se podía haber hecho por él", aseveró el italiano, que está más que agradecido con el balear por su defensa ante el caso de dopaje que le dejó sin competir desde febrero hasta mayo.

Sin duda, la placa de Nadal va más allá del simple homenaje que París y Roland Garros le brindaron. Es una fuente de inspiración para los más grandes tenistas de la actualidad, que tienen en la figura del 22 veces campeón de Grand Slam un ejemplo perfecto y un referente a seguir durante sus partidos en la Philippe Chatrier.

Incluso el propio Djokovic se atrevió a decir en su estreno, que tras la retirada de Nadal una parte suya se fue con él. La grandeza de Rafa va más allá del tenis y en París, sirve incluso para remontar partidos.

El legado de Nadal marca desde este 2025 el camino en Roland Garros.