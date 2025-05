Luis Enrique, tras conquistar la Champions con el PSG: "Hemos hecho historia, pero no queremos parar"

"Es una emoción que no puedo controlar. Llevo más de 12 años en este club. El míster llegó hace dos años y ha traído una mentalidad y una filosofía increíble a este club. Cuando vi el 5-0 en el marcador me puse a llorar". A Marquinhos, el capitán del Paris SG que levantó la Champions tras destrozar al Inter, se le acababan las palabras.

"Al inicio fue muy difícil, pero todo es mérito de Luis Enrique. Su trabajo durante dos años se ha visto ahora", ha añadido el defensa brasileño, recordando que sin Mbappé, Neymar y Messi ha logrado el club levantar el trofeo europeo que tanto buscaba. "Es el destino. Kylian no lo consiguió, como Di Maria, como Ney, como Thiago Silva…", ha sentenciado Marquinhos.

Los jugadores del Paris SG llevan a Luis Enrique a hombros con la Champions ganada en Múnich. / Afp / Michael Stache

“No sabía como ibamos a ganar. En una final estás apretado. Hacer historia es muy bonito”, ha dicho Luis Enrique. “Me han sorprendido los jugadores con que madurez y personalidad. Nunca esperas a este nivel, aunque lo hemos gestionado bien. Doué es una generación como Lamine Yamal. Nosotros estaríamos cagados; ellos, no”, ha comentado el entrenador asturiano.

Gestionar la presión

“Lo que hemos sabido gestionar en todo momento es ese exceso de presión y responsabilidad. Hay tanta excitación alrededor y era difícil jugarlo aquí. Llegamos aquí jugando a fútbol y hemos seguido jugando a fútbol”, ha precisado Luis Enrique, indicando que “los jugadores han dado un paso adelante y ahora hemos hecho historia, pero no queremos parar. Queremos seguir”, ha subrayado.

"Me gusta mucho esta película porque hemos demostrado que tenemos estrellas que están en función del equipo. Y no al revés" Luis Enrique — Técnico del Paris SG

“Dembele siempre ha sido un fenómeno. Y para conseguir la mejor versión de Ousmane hay que hacer cosas. Dime un nueve que presione en Europa al portero y a Acerbi. No hay nadie como él. Es un líder y el resto solo tiene que seguirle”, ha comentado Luis Enrique.

"Ojalá hubiera tenido a Mbappé, me habría encantado tenerlo aquí, pero aceptamos y entendemos su decisión. Me gusta mucho esta película porque hemos demostrado que tenemos estrellas que están en función del equipo. Y no al revés. No es muy fácil esto en el mundo del fútbol", ha añadido.

"Xana está siempre conmigo. Y lo estará, no es el momento de emocionarse", ha comentado el entrenador asturiano recordando a su hija fallecida en 2019. "Recuerdo una charla en la que le dije a mis jugadores: 'No sé si vamos a ganar, pero vamos a ser un equipo".