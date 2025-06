Tres caras nuevas en el camino del Leyma Coruña en Primera FEB

El trayecto del Leyma Coruña en la Primera FEB 2025-26 ya conoce todas sus estaciones. Con la conclusión de la Final Four y el ascenso del Betis, el conjunto coruñés ya sabe quienes serán sus rivales en el segundo peldaño del baloncesto español. Algunos de ellos son viejos conocidos, mientras que otros aparecen en el horizonte como nuevos e ilusionantes retos. A destacar, los derbis ante el Ourense y el Obradoiro, que serán algunas de las fechas más esperadas por la masa social coruñesa.

El Leyma se estrenará contra el Cartagena y el Palmer Mallorca. La escuadra murciana ascendió a Primera FEB el pasado verano, al tiempo que en A Coruña también se descorchaba el champán celebrando la llegada a la Liga ACB. Un total de 16 victorias y 18 derrotas llevaron al Cartagena a jugar el play off, donde cayó contra el Betis en la primera ronda. El Palmer Mallorca, por su parte, será uno de los rookies de la competición, no solo por su estreno en la categoría tras subir desde la Segunda FEB, si no porque su proyecto se sostiene sobre una base de jugadores jóvenes que, en solo tres cursos, han llevado al club de Tercera a Primera FEB en una pregresión meteórica como pocas.

El Obradoiro será otro de los conjuntos que inaugure su historial liguero contra el combinado coruñés. Ambos clubes se conocen de otras competiciones, como la Copa Galicia, pero nunca han coincidido sobre la tarima en un partido de torneo doméstico. Mientras el Leyma se movía entre la Liga EBA y la LEB Plata en la primera década de este siglo, el equipo compostelán saltó a la ACB en la 2009-10 y ya no bajó —salvo el curso 2010-11— hasta su descenso la temporada pasada. El ascenso coruñés evitó uno de los cruces más deseados por la afición de ambas ciudades que este año, tras la decepción del Obra en la fase de ascenso —fue eliminado por el Palencia a la primera de cambio—, por fin se dará.

El Zamora tampoco es un rival demasiado presente en la historia reciente del Basquet Coruña. Para recordar su rivalidad hay que remontarse a la etapa del Leyma en Liga EBA en las temporadas 2003-04, 2005-06 y 2006-07, cuando sus caminos se separaron tras el paso de los naranjas a LEB Bronce.

En contraste con las novedades que visitarán A Coruña, el proyecto de la entidad coruñesa volverá a medirse con viejos conocidos. El ascenso directo de San Pablo Burgos y la victoria del Betis por la vía difícil del play off, deja a la categoría poblada de gigantes a la espera de su oportunidad. Fuenlabrada, Estudiantes o Palencia volverán a partir como favoritos al ascenso y asumirán su papel de huesos de la liga después de varias temporadas de fracasos encadenados e intentos fallidos de regresar a la élite. Otros contendientes, como Guipúzcoa o Tizona, que también disputaron la fase, aguardan acertar con su planificación para poder dar el definitivo paso adelante. Equipos como Oviedo, Ourense, Cantabria, Alicante o Menorca completan la zona media de la tabla, a distintos niveles. El equipo asturiano, por ejemplo, rozó el play off este curso, mientras que el balear se salvó por los pelos. Todos saben lo que es complicarle la vida al Leyma en una categoría que, en solo un año de ausencia, ha dado un paso adelante en cuanto al nivel medio de sus participantes.

El Basquet Coruña regresará al escenario de su ascenso a ACB, con la vuelta de Melilla a la categoría y se reencontrará también con el Fibwi Palma tras su descenso en la temporada 2021-22.