Mario Malavé, cofundador de Mercury/13: "El fútbol femenino le habla a una audiencia ignorada durante un siglo"

En 2025, la facturación global del deporte femenino de élite superará los 2.000 millones de euros, lo que supondrá un 35% más respecto al año anterior, cuando solo el fútbol generó la mitad de un volumen de negocio que no para de crecer. Es un mercado que va camino de la madurez que aportan iniciativas como la de Mercury/13, grupo inversor fundado en 2023 por Mario Malavé y Victoire Cogevina, dos emprendedores con experiencia que decidieron dar un giro conjunto a sus vidas centrándose en el fútbol practicado por mujeres como la gran oportunidad de crecimiento en el deporte profesional del siglo XXI.

Desde el propio nombre de la compañía, Mercury/13 se ha construido un propósito, pues hace referencia a un grupo de mujeres que en los años 60 entrenaron para ser astronautas en EEUU. Fueron excluidas, pero su nombre refleja el espíritu de reivindicación y ruptura de barreras que ha acompañado al primer fondo de inversión dedicado exclusivamente al fútbol femenino.

En un contexto de clubes-estado y multipropiedad, como la que abanderan el City Group o Red Bull, Mercury/13 ha decidido revolucionar la industria por "la mitad de la audiencia que no ha sido escuchada durante un siglo". Y para convertir el deseo en realidad, el 4 de marzo de 2024 compraron el Como Women de Italia, la primera de una serie de adquisiciones que llevará a cabo un grupo decidido a cambiar las reglas del juego.

¿Dónde empieza la pasión de Mario Malavé por el fútbol? Porque Mercury/13 es una apuesta muy pasional, tanto en fondo como en forma.

Como buen latinoamericano, el fútbol no fue ni siquiera una decisión. Me lo entregaron mis padres. Simplemente, desde que tengo memoria, ha sido mi pasión en la vida. Primero como jugador y, después, en otro rol. Busqué y encontré una manera de reorientar mi carrera para poder seguir disfrutando de este deporte. Mi experiencia se inicia trabajando para un equipo en la MLS, una liga que, con el 'efecto Messi', ha cambiado mucho. En 2018 tuve la oportunidad de trabajar en un equipo en Los Ángeles, en la época donde estaba jugando Carlos Vela allá. Pero soy aficionado al fútbol desde que tengo uso de razón.

Al final, conseguiste una sinergia entre dos mundos, el de la empresa, con tu cultura que proviene del mundo 'start-up' y el fútbol.

Efectivamente. Antes de empezar mi trayectoria como emprendedor, empecé mi carrera en bancas de inversión y trabajando en 'venture capital' como fundador de una compañía de emprendimiento. Lo hice muy temprano, desde el lado del inversionista, no del emprendedor. Después de hacer tantas transacciones me di cuenta de que tenía muchas ganas de estar del otro lado de la mesa de negociación y de ser emprendedor yo también. Hice un máster de dos años en Harvard, especializada en negocios. Ahí incubé mi primer emprendimiento. Fundé una empresa en el sector de las apuestas deportivas. Esto se produjo al mismo tiempo que este sector se volvía legal en EEUU. Obviamente, era un mercado muy antiguo en el resto del mundo. No era un gran apostador, de hecho no me gustaba demasiado el sector por los efectos nocivos que puede tener para la gente. Entonces, diseñamos un concepto donde la gente tuviera una relación más sana con las apuestas, generando un intercambio entre amigos. Terminó siendo comprada por Yahoo Sports tres años después.

Tuve una conexión instantánea con Victoire Cogevina. Ella fue quien me abrió los ojos al potencial del fútbol femenino. Me dijo: “Olvídate del masculino, donde ya está todo hecho. La verdadera 'start up' del fútbol es el femenino”. Y así empezó todo Mario Malavé — Cofundador y CEO de Mercury/13

Ahí entra en escena Alexis Ohanian, fundador de Reddit y del Angel City FC, un equipo femenino también muy disruptivo, con accionistas como Natalie Portman o Serena Williams, su mujer.

Exacto. Alexis lideró nuestra primera ronda. Fue él quien me presentó a Victoire, mi socia actual. Tuvimos una conexión instantánea, y ella fue quien me abrió los ojos al potencial del fútbol femenino. Me dijo: “Olvídate del masculino, donde ya está todo hecho. La verdadera 'start up' del fútbol es el femenino”. Y así empezó todo. Me tomé un café con Victoire que terminó prolongándose dos horas hablando de puro fútbol. Me abrió los ojos sobre el potencial que tenía el fútbol femenino. Porque yo venía con muchas ideas desde el punto de vista del negocio: de cómo gestionar un club, desarrollarlo y gestionarlo de un modo más moderno. En definitiva, de crear más fuentes de ingresos. Esto sucedió en 2020, cuando ambos estábamos muy ocupados con nuestras empresas. Tres años después, por cuestiones de azar, ella vende su empresa y yo la mía. Y ahí nació nuestro emprendimiento. Unimos fuerzas y fundamos Mercury/13.

El fútbol femenino continúa siendo una industria incipiente, pero ya supone una apuesta estratégica que hasta hace nada no existía. ¿No sentisteis vértigo al principio?

Sí, completamente. Pero también por eso es que nuestro perfil de ser emprendedores, lo que decimos en inglés, 'second time founders', en nuestro primer emprendimiento, era un poco repetir la historia. Fue una apuesta para generar crecimiento hacia el futuro y crear valor en el futuro, no porque unos u otros clubes estuviesen generando ingresos. Entonces, justamente los dos nos lanzamos de cabeza, porque no era la primera vez en nuestras carreras que tomábamos riesgo grande. Cuando estás haciendo un emprendimiento, una de las señales de que estás en el momento correcto es que no hay mucha gente haciendo lo mismo. Porque si todo el mundo está haciendo lo mismo, ya vas un poco tarde, que es un poco lo que nos sucede ahora, cuando el fútbol femenino ya está de moda. Gracias a que empezamos temprano, estamos en una posición donde ya podemos tener un club bien desarrollado, el Como, y estamos ya buscando otros. Estamos más avanzados que otros competidores que ahora están empezando a pensar que hay una oportunidad en el 'futfem'.

¿Cómo convencerías a otros actores potenciales para formar parte del fútbol femenino?

Es una oportunidad a largo plazo. Verdaderamente, vemos el valor de poder hablarle a una audiencia que ha sido a grandes rasgos ignorada por el deporte más bonito del mundo por casi un siglo. Esa es la idea, es decir, la mitad del mundo no ha sido nunca la audiencia principal para el fútbol. Sí que lo han disfrutado; obviamente las mujeres han consumido fútbol, pero nunca ha sido la audiencia principal y desde un punto de vista de negocio económico no tiene mucho sentido porque las mujeres controlan mucho más gasto e influencia económica que los hombres, pero el fútbol les ha ignorado. Ya estamos superando el vector de empoderamiento. Obviamente, se ve como el paso 0 a 1 y tiene mucho mérito. Lo celebramos, pero realmente nosotros no lanzamos Mercury/13 como una ONG por intentar promover solamente la igualdad de género. Esto es algo que da buena fe de nuestro trabajo, de lo que estamos orgullosos, pero realmente el paso siguiente es la viabilidad del fútbol femenino y los méritos económicos. Hay que activar a toda la otra parte del mundo para consumir este deporte. El fútbol femenino no será viable si simplemente piensa en la beneficencia. Ya estamos listos para el segundo paso, que es todo lo contrario. Hay unas historias increíbles por contar, como las que nos hemos encontrado en el Como Women.

En marzo de 2024 decidís, tras varias negociaciones, con equipos como el Lewes FC inglés, convertir a Mercury/13 en propietario del Como Women. ¿Por qué lo elegís como primer club para invertir?

Porque es un equipo que reúne muchas de las cosas que nos emociona del fútbol femenino: una dualidad de proyecto comercial y deportivo que había sido muy competitivo con presupuestos inferiores a los de sus competidores. Eso es algo que para nosotros tiene mucho valor, porque la gente que está en ese club en el ámbito deportivo tiene ese know-how de saber cómo ser competitivos con equipos como la Juventus, el Inter, el Milan, la Fiorentina o la Roma que son grandes clubes en el sector femenino. Sin embargo, el Como siempre había tenido un buen rendimiento. Además, está en un lugar muy atractivo, al lado del afamado Lago Como, un lugar idóneo para crear y potenciar una marca independiente, no ligada a un club masculino. Le damos mucho valor a eso.

La mayoría de los equipos no está tratando a su sección femenina como estos dos ejemplos. El problema es que se enfrentan dos empresas, una masculina, con futuro, y una femenina, que es más bien emprendimiento. Crece, pero gasta. Exige un plan de inversión, quizás, proyectado en una década. Pero es una lástima, porque si estos equipos se separasen y pasasen a formar parte de alguien que realmente les interesa, se potenciarían Mario Malavé — Cofundador y CEO de Mercury/13

La mayoría de los equipos femeninos, sobre todo en España, están ligados a estructuras masculinas. El vuestro no. ¿Qué virtudes y defectos tiene cada uno de los modelos?

Me encanta la pregunta. Es algo que pensamos mucho, porque obviamente cuando vemos el mundo de inversión existen estos dos tipos de clubes: los independientes o los integrados. En esta segunda vía, hay equipos, como el Barça, que se lo han tomado muy en serio. Lo mismo está haciendo el Arsenal. No es casualidad que ambos se hayan visto en la final femenina de la Champions. Aunque bien es cierto que la mayoría de los equipos no está tratando a su sección femenina como estos dos ejemplos. El problema es que se enfrentan dos empresas, una masculina, con futuro, y una femenina, que es más bien emprendimiento. Crece, pero gasta. Exige un plan de inversión, quizás, proyectado en una década. Pero es una lástima, porque si estos equipos se separasen y pasasen a formar parte de alguien que realmente les interesa, se potenciarían. Es lo que buscamos nosotros. Cuando un propietario de un club femenino no se interesa, me produce tristeza. Mercury/13 amplía el valor estratégico.

¿Cómo está el ecosistema del fútbol femenino en Italia?, ¿qué diferencias hay con España?

Aún por detrás de España, que ha sido pionera. Pero Italia tiene una gran fortaleza: una concentración altísima de marcas históricas. Juve, Milan, Inter, Roma, Fiorentina... La mitad del calendario compites contra gigantes. Es una liga muy competitiva, táctica, con menos posesión que la española, pero con potencial de desarrollo y exportación de talento.

Ya tenéis al Como asentado. ¿Cuáles son los próximos pasos de Mercury/13?, ¿hay planes para España?

Queremos convertirnos en multiclub. Hoy solo tenemos uno, pero estamos buscando activamente. Evaluamos equipos en Reino Unido y España, y más adelante quizás en Francia y Alemania. Vamos muy rápido, y a veces pierdo la perspectiva, pero llevamos apenas año y medio y ya hemos hecho mucho. Eso sí, cada operación lleva tiempo y complejidad. Pero el camino está claro.

Sin duda, un reto amplio para el fútbol femenino. ¿Cómo imaginas el futuro?

Su futuro está en el desarrollo comercial. A diferencia del masculino, aquí los derechos televisivos no cubren nada. La supervivencia pasa por patrocinios, marca, visibilidad. Nosotros invertimos, sí, pero no queremos subsidiar eternamente: Queremos demostrar que esto puede ser un negocio viable. En los próximos cinco años veremos una explosión de acuerdos comerciales, patrocinios, activaciones… Eso permitirá luego mejorar la experiencia del fan, los estadios, las retransmisiones. Pero primero: ingresos. Entonces mi predicción es que los próximos cinco años va a haber un ciclo donde con muchos más patrocinadores. No de inversionistas, sino de empresas que quieren la visibilidad y retorno. Quieren apoyar un movimiento que obviamente es mucho más simbólico y va más allá del deporte, porque conlleva muchas otras cosas que le puedes ofrecer a un patrocinador. Ese será el próximo capítulo y ahí estaremos para escribirlo.