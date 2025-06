El Real Madrid doma a un mejorado Unicaja y se queda a un triunfo de la final

Unicaja mejoró su actuación del primer partido de la semifinal, era casi imposible no hacerlo. Contaba el Real Madrid con ello, con que no todos los días son fiesta y con que este viernes le iba a tocar sudar más en el Movistar Arena para colocar el 2-0 en su serie. Le toco sufrir algún sofoco, pero nunca perdió la concentración y, gracias de nuevo al liderazgo de Campazzo (18 puntos y 4 asistencias), acabó domando a su gran ogro (90-75) para colocarse a un triunfo de la final.

Nunca nadie ha levantado un 2-0 adverso en semifinales, una estadística que da confianza al Real Madrid y también a un Valencia que cuenta con idéntica ventaja en su serie frente a Tenerife. Las sensaciones, menos tangibles pero más importantes, indican que a Unicaja se le está haciendo demasiado largo la temporada, una cuestión quizá más mental que física, y que será muy difícil que remonte esto. Si el Madrid gana el domingo (17.00 horas) en Málaga, todo se habrá acabado para de los de un Ibon Navarro que, presa de la frustración, abandonó el Movistar Arena antes de tiempo por faltas técnicas.

El ala pívot de Unicaja Tyson Pérez lucha por el rebote con el pívot del Real Madrid Edy Tavares durante el segundo partido de la semifinal de la Liga ACB. / Sergio Pérez / EFE

Un Unicaja mejorado

Demostró Unicaja desde la primera defensa que, esta vez sí, aunque fuera con dos días de retraso, estaba dispuesto y preparado para comparecer en estas semifinales. Pasaron página los de Ibon Navarro siendo inteligentes en la gestión de sus segundos y apretando los dientes en su canasta. Cuidar el balón fue quizá lo que le impidió dar pronto un golpe de mando en el Movistar Arena.

No se puede decir que todo esto pillara por sorpresa al Real Madrid, no siendo Unicaja el equipo que más le he amargado la existencia esta temporada. Y con la infinidad de recursos con la que cuenta Chus Mateo, ni siquiera le hizo daño que hombres clave como Hezonja y Campazzo no encontraran su mejor nivel en la pista.

Otra 'mandarina' de Llull

Aparecen entonces otros, como el eterno Llull, que cerró el primer cuarto (23-19) con una de sus clásicos 'mandarinas' sobre la bocina. Un golpe bajo para los de Ibon Navarro, muy desacertados desde el triple (2/11 al descanso) y erráticos con el balón, especialmente en un segundo cuarto en el que acumularon 11 pérdidas, una barbaridad que no compensaba con su superioridad en el rebote.

La ventaja blanca al descanso (46-41) no era una mala noticia para el conjunto malagueño, que mezclaba minutos de buen baloncesto con otros de sumisión a un rival que, por encima de todo, se mostraba muy regular y estable en la cancha. La presión, este viernes, la tenía Unicaja y el Madrid estaba preparado para jugar con esa baza emocional.

Muere y resucita Unicaja

El arranque del tercer cuarto reforzó esa sensación de que Unicaja había minimizado daños. Cuatro minutos y medio les costó a los de Ibon Navarro sumar sus primeros puntos, errados sus ocho primeros intentos, y para entonces el Madrid ya había elevado su ventaja en el marcador hasta los 14 puntos, con Campazzo ya a su excelente nivel habitual.

Facundo Campazzo, durante el partido. / AFP7 vía Europa Press

Una anécdota esa primera canasta de un Unicaja que encajó un parcial de 8-0 en el minuto siguiente, 17-3 desde el descanso. Aquello, 19 puntos abajo los malagueños, parecía el final. Sin embargo, encontraron al final la pista libre y anotaron 10 puntos consecutivos para que el partido no estuviera finalizado antes del último cuarto (67-58).

Unicaja, a lomos de Kendrick Perry, persistió en su resurrección, llegando a colocarse a solo tres puntos de los blancos en los minutos iniciales del parcial definitivo y con la sonrisa maliciosa que provoca ver a Tavares con cuatro personales, sentado en el banquillo. El 'small ball' fue el eficaz recurso del Real Madrid para mantener a Unicaja a raya hasta el final, para colocarse a una sola victoria de la final de la Liga ACB.