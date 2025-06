Esteve Calzada, CEO y 'rockstar' de Al Hilal: "No tenemos dinero ilimitado en Arabia, pero sí argumentos para fichar a cualquiera"

Esteve Calzada (Lleida, 1966) es un 'rockstar'. Bueno, en realidad es el CEO de Al Hilal, pero su camino dentro de la 'fan zone' del equipo de Arabia Saudí previa al debut en el Mundial de Clubes frente al Real Madrid (21:00 horas) es como la de una estrella de las que tocan en el Hard Rock Stadium. No hay un aficionado ataviado con la camiseta azul del club más laureado del país que ha cambiado el mundo del fútbol recientemente que no le reconozca. "'Stiv', 'Stiv' (sic), mi hijo te adora". Siguientes dos pasos: entrevista con una cadena de Túnez. Un poco más allá, marabunta de aficionados para un retrato colectivo que no vivió cuando fue director comercial del City Group; director de marketing del FC Barcelona o presidente del Sabadell.

Hasta un aficionado de Boca se planta y se une al delirio de fotos y piropos para el responsable de un conjunto que no ha vivido su mejor temporada, pero que llega al Mundial de Clubes dispuesto a dinamitar el mapa geopolítico del fútbol. Ya lo ha hecho, Riad, capital a la que llegó Calzada hace año y medio para una oportunidad única. La adoración tiene sus motivos: Al Hilal no ha logrado sus objetivos fundamentales esta temporada, que no son más que "ganarlo todo". Una voracidad en la que se parecen al Real Madrid, el club más seguido en Arabia, de ahí el ambiente de la Supercopa.

¿Se ha terminado la fiebre inversora de Al Hilal y el resto de equipos saudíes? Nunca, porque el objetivo de la Saudi Pro League sigue siendo contar con los mejores jugadores del mundo. Pero no a cualquier precio. Lo que si ha finalizado es el pago indiscriminado de salarios irreales, al igual que las prebendas de intermediarios que vienen a vender la solución para todos los males, pero que desconocen lo elemental: Arabia es un país profundamente futbolero y así quedó demostrado en una previa de Miami que fue un embrujo para convencerse de que si se quiere, se puede. Como para no hacerlo después del baño de masas del que sacamos a Calzada con esta entrevista.

Eres prácticamente una celebridad. Nunca se ha visto algo igual en un CEO. ¿Cómo se gestiona eso?

Bueno, eso demuestra la pasión que hay por el fútbol, ¿no? Porque además, tampoco concedo entrevistas en los medios locales. El seguimiento en redes sociales es enorme, y eso significa que, sin quererlo, me encuentro con que me piden fotos por la calle. Hay que manejarlo con naturalidad y entender que también es una responsabilidad.

¿En qué se diferencia el proyecto estratégico saudí con Visión 2030 como modelo de futuro respecto a otros mercados como China o India que no lograron consolidarse en el fútbol?

La diferencia es muy sencilla: aquí hay afición real. En China, cuando se intentó impulsar el fútbol con grandes jugadores, no cuajó porque no había afición, no era el deporte principal. En Arabia Saudí es una locura. La gente primero es de su equipo de la liga doméstica y luego son del Barça o del Madrid. Diría que bastante más del Madrid que del Barça. Vas a un partido, ya no te digo cuando viene el Barça o el Madrid en la Supercopa, vas a uno nuestro, y la afición no para de animar.

Tenemos que remontarnos a Rivelino en los 80 como gran estrella extranjera. ¿Fue quizá el primer gran intento de profesionalización?

Sí, y desde entonces ha sido un proceso de décadas, a diferentes velocidades. Al-Hilal siempre ha sido el club más grande de Arabia Saudí y siempre ha intentado traer jugadores de renombre. En los últimos años, con el cambio que ha supuesto el Fondo Soberano adquiriendo el 75% de varios clubes, hay un impulso aún mayor. Han llegado grandes nombres dentro de un programa gubernamental (el PACE), pero ese empujón debe servir para activar todas las palancas: más aficionados, más merchandising, más patrocinio… generar ingresos propios. Ahí se activa un círculo virtuoso que te permite luego fichar con tus propios recursos.

Este mercado extraordinario del Mundial de Clubes habéis hecho solo dos incorporaciones, pero de vuestra liga. ¿Cambio de modelo o coyuntura puntual?

Este mercado no es representativo. Ha sido corto, con una competición nueva, y algunos jugadores estaban con la mente en vacaciones, otros cansados, o simplemente no se han dado las condiciones porque muchos venían solo por un torneo de corto plazo y nosotros no queríamos tomar decisiones que nos afecten dos o tres años. No hay urgencias: tenemos un plantillón y no había necesidad de reforzar ninguna posición. Pero cuando termine este torneo y se abra la ventana normal, estaremos ahí como siempre, con ambición.

¿Fichar a Simone Inzaghi marca el inicio de una nueva etapa? Sois el primer equipo de Arabia Saudí que hace una gran apuesta por el banquillo.

Totalmente. Es un golpe sobre la mesa. Viene de hacer un ciclo glorioso con el Inter. Queremos tener los mejores jugadores y al mejor entrenador posible. Hemos tenido el acierto de traerlo y su llegada marca el punto de partida de un nuevo proyecto. Al-Hilal tiene que ganarlo todo. La temporada pasada, aunque ganamos la Supercopa y entramos en Champions, quedar segundos no nos vale. Con un míster de primer nivel, también es más atractivo para fichar jugadores.

La pena fue la lesión, y además fue injustamente criticado. La mayoría de sus lesiones han sido por entradas duras, no por falta de profesionalidad. Fue desafortunado. No pudimos contar con él casi nada. Pero su impacto en marketing fue espectacular Esteve Calzada — CEO de Al Hilal

¿Cómo valoras el paso de Neymar por Al Hilal?, ¿hay un sentimiento de arrepentimiento?

No se trata de decir si fue un acierto o un error. La pena fue la lesión, y además fue injustamente criticado. La mayoría de sus lesiones han sido por entradas duras, no por falta de profesionalidad. Fue desafortunado. No pudimos contar con él casi nada. Pero su impacto en marketing fue espectacular. Captamos más de 42 millones de seguidores en redes sociales y, lo más importante, se han quedado. Ya no son solo seguidores de Neymar, sino del club.

¿Cómo avanza la privatización de los clubes en Arabia Saudí?

Es un plan en marcha. El objetivo es que los clubes caminen solos, que generen sus propios recursos. Nosotros ya teníamos historia, títulos, popularidad. No partíamos de cero. Y aunque ahora somos parte de esa ola iniciada por el Fondo Soberano, tenemos una base muy sólida.

¿Cuántos menajes has recibido durante este último año y medio en tu teléfono? ¿Se ha disparado el interés?

Esto ha sido como la fiebre del oro. No solo de jugadores, también de consultores, agencias… y eso que yo no soy el director deportivo. Me contactan con propuestas y, si tiene sentido, se lo paso a él. Pero claro, si me llega a mí, imagínate lo que le llegará al director deportivo. Solo les pido que estudien nuestro equipo antes de ofrecernos jugadores. No me ofrezcas un central si ya tenemos uno consolidado.

Esteve Calzada, durante el baño de masas que se dio en Miami antes de debutar contra el Real Madrid. / DENÍS IGLESIAS

¿Te parece adecuado el equilibrio entre jugadores saudíes y extranjeros que se propone en la Saudi Pro League?

Sí, absolutamente. Tenemos la responsabilidad de formar talento local. No solo jugadores, también ejecutivos. Yo mismo, como ejecutivo extranjero, debo colaborar en formar cuadros locales que puedan asumir responsabilidades. Es parte del compromiso con el país.

Arabia Saudí vuelve a ser patrocinador principal en el Mundial de Clubes a través del PIF, el fondo público. No hay gran cita deportiva que se precie en la que no esté presente el país de Al Hilal.

Eso son decisiones del Fondo Soberano. Tienen un programa de patrocinio ambicioso que abarca muchos eventos deportivos, no solo este torneo. Muestra la ambición que hay como país.

¿Qué objetivos tiene Al-Hilal para este Mundial de Clubes?

Llegar lo más lejos posible. Para mí, que llevo muchos años en el fútbol, es la primera vez que voy a un torneo de clubes con la maleta sin saber cuándo voy a volver. En selecciones sí pasa, pero en clubes no. Queremos volver lo más tarde posible. Y además, noto que la afición por los clubes es incluso más apasionada que por las selecciones. Ver a hinchas de Boca o Palmeiras en Times Square es impresionante.

Esteve Calzada, en el campo de entrenamiento del Al Hilal / Valentí Enrich

¿Es una bendición que estén los clubes europeos?

Claro, por eso es un Mundial. Como en cualquier Mundial, hay equipos de diferentes niveles. Pero esa variedad es la esencia del torneo.

Para Al Hilal también puede ser un buen momento para hacer negocios, ¿puede fichar hoy a cualquier jugador del mundo?

A cualquier jugador que quiera venir y que podamos pagar, sí. No tenemos dinero ilimitado, pero sí argumentos sólidos más allá del dinero. Proyecto deportivo, calidad de vida, ambiente… Los jugadores están contentos aquí. No nos cortamos en contactar a nadie.

Ahora estamos en esa época que yo la comparo con mis primeros años en el Manchester City, que todos los jugadores tenían una oferta del "Al-City", ¿no? Entonces iban a negociar su renovación diciendo: “Oye, que si no me renuevas, tengo una oferta del City”, o luego del PSG. En nuestro caso está pasando eso ahora con el fútbol saudí Esteve Calzada — CEO de Al Hilal

¿Es positivo que Cristiano Ronaldo siga en la liga saudí a través de Al Nassr?

Para nosotros es neutro. Su impacto inicial fue evidente, atrajo atención y otros jugadores. Pero ahora ya está consolidado.

¿Cuánto hay de cierto en lo que se publica en Europa sobre el fútbol saudí?

Bueno, ahora estamos en esa época que yo la comparo con mis primeros años en el Manchester City, que todos los jugadores tenían una oferta del "Al-City", ¿no? Entonces iban a negociar su renovación diciendo: “Oye, que si no me renuevas, tengo una oferta del City”, o luego del PSG. En nuestro caso está pasando eso ahora con el fútbol saudí. Se nos utiliza como herramienta para tener mayor capacidad de negociación. Claro, algunas veces hay algo de cierto, pero muchas otras veo lo que se publica y me pregunto de dónde ha salido. Lo fácil es decir: '¿Lo quiere este jugador? Pues el fútbol saudí lo quiere'. Eso es lo fácil. Pero sí, como se lanzan muchos nombres, de vez en cuando aciertan, claro. Porque somos activos y somos ambiciosos. Pero sí es verdad que estamos en ese momento donde se nos utiliza a menudo sin que haya realmente nada.

¿Qué representa para ti ser CEO de Al-Hilal, después del Barça y el City Group?

Es una aventura apasionante. Me llegó con 58 años, cuando menos lo esperaba. Estaba bien en el City, pero me vinieron a buscar con un proyecto potente. Es un reto personal y profesional. A nivel familiar es complicado, porque mi familia no ha venido, pero estoy aprendiendo árabe, con profesor particular, dos horas al día. No es fácil, pero me ayuda a integrarme. Ya puedo leer textos. Me lo he tomado en serio.

¿Y los cánticos de Al-Hilal? ¿Ya te los sabes?

Todavía no me sé la letra, me la tengo que estudiar. Hay varias… pero ya se me están pegando.