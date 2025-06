El Barcelona cierra el fichaje de Joan García

El Barça pudo oficializar ayer el fichaje de Joan García después de haber abonado la pasada semana la cláusula de rescisión que tenía el futbolista con el Espanyol. Era de 25 millones más el IPC (1,3), por lo que el coste sitúa al meta de Sallent como el más caro en la historia del club azulgrana. «Producto catalán, calidad Barça», escribió el club en las redes sociales para anunciar la contratación.

Joan García firmará mañana el contrato que le unirá al FC Barcelona por las seis próximas temporadas. El anuncio llegó minutos después de que el jugador publicara un comunicado para despedirse del Espanyol y anunciar el polémico cambio de colores. En un vídeo compartido en Instagram, donde eliminó su foto de perfil con el escudo perico y bloqueó los comentarios, trató de explicarse. «Sé que esta decisión no será fácil de entender para todo el mundo. No os pido que lo hagáis», explicó en el comunicado hablado, acompañado de una música instrumental triste.

«Pero sí quiero que sepáis que ha sido una decisión muy meditada, pensando no solo en mi carrera, sino también en lo mejor para el club, mi familia y para mí. No es un adiós cualquiera, es una decisión tomada con la convicción de que todo lo que he vivido me ha hecho mejor», dijo García. El Espanyol, por su parte, resolvió el asunto con una frase: «El portero Joan García ha abonado su cláusula de rescisión —25 millones más el IPC— y pone fin a su etapa como jugador del Espanyol». El club dejó de seguir al portero en Instagram y cerró la carpeta.