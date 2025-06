Barrios mantiene con vida a un frágil Atlético que no neutraliza la herida del PSG

El Atlético tiene una urgencia en este Mundial de Clubes: recuperar la fe. Tiene jugadores de sobra para prosperar en el torneo. Sin embargo, en su radiografía hay unas fracturas que tienen difícil arreglo a estas alturas de la temporada. Los rojiblancos resolvieron el examen más fácil ante Seattle, con un doblete de Barrios y otro tanto de Giuliano. Pero concedieron atrás, un partido más, evitando así compensar el doloroso 4-0 del PSG con el que cargarán todo el torneo. Y la sensación es que Botafogo no será un rival fácil para pasar a octavos.

Giuliano, la tormenta que necesita el Atlético

El Atlético es como una tormenta eléctrica. Aparece, amenaza y puede paralizar su propio partido. Las sensaciones con las que ha llegado al Mundial de Clubes distan de ser óptimas. Pero Simeone tendrá que sacar lo mejor de un equipo sin hambre y que necesita resistir contra el cansancio, físico, pero también mental. Hay un estado de resignación instalado que se agudizó tras el duro golpe del PSG.

Para beneficio del aficionado rojiblanco, hay un Simeone que ha decidido tomarse en serio cada partido que juega. Giuliano es la única arteria por la todavía corre la sangre de un equipo al que solo animará la evolución del Mundial de Clubes. Jugó Seattle como local y con el firme empeño de amargar la existencia de un grupo que llegaba sin margen de maniobra.

Fue el hijo del entrenador, que es la prolongación del padre en el campo, el que destrozó a Baker - Whiting (pensó sacarle un penalti que contradijo el VAR) con un catálogo de quiebros. De uno salió una asistencia para Pablo Barrios, quien, desde el pico del área, la puso por la escuadra con una precisión milimétrica. Esto sucedió poco después de los 10 minutos, pero nunca trajo sensación de seguridad para el Atlético.

Le Normand, representante del caos defensivo

El Atlético de dos caras no está para competir en escenarios exagerados. Por lo menos, si comete errores como el que Sorloth sumó en la primera parte para sumar al increíble fallo en la goleada contra el PSG. El Simeone no es un equipo reconocible, por lo menos no en las señas de identidad que le permiten ser competitivo, como no conceder segundas jugadas que son alimento hasta para el equipo más pequeño.

Empezó la segunda mitad con una situación recurrente, como el cambio de Giménez, que días antes se había encarado con un periodista al que le recordó que no había tenido ninguna lesión muscular esta temporada. Cuando faltan las ideas, son necesarios los argumentos de peso como la volea de Llorente que destrozó el larguero. Le Normand culminó el intento asistiendo a Witsel en uno de sus últimos servicios rojiblancos.

Estuvo bastante peor el francés en el tanto de los Sounders, que se metieron sin querer en el partido acto seguido. Rusnak remató solo dentro del área ante la mirada pasiva de una zaga desvencijada. Para fortuna del Atlético, su rival contribuyó con otra acción defensiva que le permitió a Barrios lograr un doblete para disipar las dudas. Por lo menos, alguien encontró su redención después de una temporada en la que ha tenido que aguantar críticas por sus expulsiones, debido a la precipitación.

El objetivo era neutralizar la diferencia de goles de la primera jornada, aunque fuese con una tirita que no oculta las malas sensaciones y la paradoja que provoca tener a jugadores de salida en un torneo donde el interés general es de los clubes. Lejos de encontrar la llave para paliar el 4-0 de la primera jornada, Seattle dejó claro que los 'colchoneros' viven en la delgada línea de la frustración que en su caso es cada vez más amplia.