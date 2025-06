España, la anfitriona en Vallehermoso

España será sede por primera vez del Campeonato de Europa por equipos en su Primera División. Las tres jornadas en el estadio Vallehermoso se desarrollarán en el 27, 28 y 29 de junio. Las dos pruebas de salto con pértiga serán un pequeño aperitivo de la competición, el 26, pero no el estadio de Vallehermoso, sino en la plaza de Oriente, frente al Palacio Real.

Esta vez España tendrá dos capitanas y un capitán, que son aquellos atletas con más internacionalidades. En Madrid serán Maribel Pérez y Laura Redondo, ambas con 24, y, por parte masculina, Manuel Guijarro, que lo ha sido 16 veces.

Repiten

17 de los 45 atletas, un 37,7 % del equipo, ya ha competido en el Europeo por equipos. 15 de los 17 estuvieron en la última edición de Silesia 2023. Las reinas de la selección son Paula Sevilla y Maribel Pérez, que han participado en cuatro ediciones. Jaël Bestué y Fátima Diame han competido tres veces; la catalana en las tres últimas (desde 2019), pero la valenciana lo hizo por primera vez en 2014, con 17 años y en el relevo 4x100 metros. Dos para Jesús David Delgado (debutó como internacional en la edición de 2021) y Manu Quijera (los hombres con más ediciones disputadas) y también para Belén Toimil, Laura Redondo y Carmen Avilés. Han actuado en un Europeo Adrián Ben, Thierry Ndikumwenayo, Quique Llopis, Dani Arce, Lorea Ibarzabal, Águeda Marqués, Las mujeres suman 23 por 9 de los hombres.

No se pierden una

Este apartado tiene como protagonistas a dos atletas: Fátima Diame y Lorea Ibarzabal. ¿Por qué? Porque no se pierden ni una de los últimos tres años; han estado en todas las citas de la selección, ocho, de 2023, 2024 y 2025. En 2023 en Estambul (Europeo indoor), Silesia (Europeo por equipos) y Budapest (Mundial); en 2024 en Glasgow (Mundial indoor), Roma (Europeo) y París (Juegos); y en 2025 en las citas a cubierto de Apeldoorn y Nanjing.

Debutantes

Hasta ocho atletas debutarán o podrían debutar en Madrid 2025: Ona Bonet, Paula Rodríguez y María González, por un lado, y Manuel Bea, David González, Juan Luis Bravo, Jorge Hernández y Jaime Sancho por otro. El condicional es para los atletas de relevos, que pueden no llegar a actuar. La valenciana María González Sanchís y Manuel Bea son los debutantes con más edad.

Ya hicieron podium

Dos de los 18 atletas que ya saben lo que es competir en un Europeo por equipos saben también lo que es ganar: Thierry Ndikumwenayo y Daniel Arce lo hicieron en 5.000 y 3.000 obstáculos en 2023. Han sido segundos Llopis (110m vallas en 2023) y Guijarro (4 x 400 en 2021). Y terceros, todos en 2023, Marqués (5.000 metros), Serrano (Obstáculos), Diame (Longitud) y Sevilla y Bestué (4 x 100).

Edad media

La edad media es de 25.75 años. Los hombres son más jóvenes, pero esta vez por poco. La edad media masculina es de 25.73 y la femenina de 25.77 años, casi igual. La edad media del Europeo por equipos es siempre más baja (alrededor de dos años) que en los grandes campeonatos o los Juegos Olímpicos, y por dos razones. En primer lugar porque se cubren todas las pruebas del programa y entran en el equipo atletas jóvenes que no compiten en los grandes campeonatos y, en segundo lugar, porque no se disputan pruebas de marcha o de ruta, que siempre suben la edad media.

Los más jóvenes

En el equipo figuran dos atletas sub 20. En las dos ediciones de Silesia (2021 y 2023) no hubo ninguno y hay que remontarse a Bydgoszcz 2019 para encontrar a tres sub 2 0 y una sub 18. Los dos sub 20 son la manresana Ona Bonet y el pacense Jorge Hernández; ambos han cumplido ya este año los 19 años.

Los más veteranos

La atleta de más edad será la lanzadora Laura Redondo, que va a competir con 36. Ya fue la mujer más veterana en Silesia 2023. Los demás treintañeros son José Ángel Pinedo tiene 34; Dani Arce, 33; Maribel Pérez y Julio Arenas, 32; Belén Toimil, 31; y Lorea Ibarzabal y Marcos Ruiz, 30.

Por autonomías

14 de las 17 federaciones autonómicas estarán representadas en el Campeonato de Europa por equipos. Son muchísimas, una cifra récord para un grupo de 45 atletas. Otra sorpresa es que no es Cataluña la que más atletas aporta, sino que esta vez es Madrid. Los madrileños son once y los catalanes son ocho. De Galicia habrá dos atletas: Belén Toimil y Adrián Ben tras la baja a última hora de la ribeirense Ana Peleteiro por «razones personales de fuerza mayor».