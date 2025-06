Así juega Katie Boulter, la rival de Paula Badosa en su debut en Wimbledon

"Siempre me gusta y Wimbledon siempre es especial. Tengo algo ahí dentro de que no he pasado de cuarta ronda aquí. Es algo que siempre quiero superar, pero he hecho buenos partidos en hierba. Mi juego se adapta bien aquí y siempre me he sentido cómoda", ha afirmado Paula Badosa sobre su debut en el torneo británico.

La tenista española arrancará su andadura en Wimbledon frente a la británica Katie Boulter, una rival que siempre incómoda y que contará con el apoyo del público. El partido entre Paula Badosa y Boulter, correspondiente a la primera ronda de Wimbledon 2025, se disputará este lunes en el segundo turno de la pista central después del partido de Carlos Alcaraz, que se medirá contra Fabio Fognini a partir de las 13:30 horas (CET).

"Físicamente estoy mucho mejor que en Roland Garros, que estaba menos rápida. He hecho un cambio muy grande, después de perder en París fue a entrenar y llevaba días muy buenos y se notó mucho en Berlín", ha afirmado la española, que ganó dos encuentros en la capital alemana antes de tener que retirarse en cuartos de final.

En caso de superar a Katie Boulter, en segunda ronda la española se vería las caras contra Minnen o Gadecki, la antesala de una tercera ronda de prestigio contra la croata Donna Vekic. Badosa tiene un cuadro complicado en Wimbledon, aunque no por ello la española quiere dar la espalda a un torneo donde alcanzó los cuartos de final el año pasado.

En España, todos los partidos de Wimbledon se podrán ver por TV y online íntegro a través de Movistar+, que ofrecerá la completa del torneo. Los canales en los que se emitirán serán Movistar+ Wimbledon (dial 54), Movistar Deportes y #Vamos.