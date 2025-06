El Real Madrid entra en la Champions con un renacido Vinicius y un Mbappé renqueante

El Real Madrid ha llegado al punto óptimo en el momento justo del Mundial de Clubes. Una fase de grupos plácida ha permitido a Xabi Alonso armar su propuesta táctica y flexibilizarla. Lo que empezó como una transición pacífica desde Ancelotti se ha transformado rápidamente en un esquema de tres centrales, con meritocracia activa, compromiso y que convierte a los blancos en uno de los favoritos de un torneo que esta semana terminará por convertirse en la Champions. En el camino hacia la final de New Jersey asoma una Juventus en fase de reconstrucción (21:00 horas).

El compromiso de Vinicius

Xabi Alonso ha conseguido un equilibrio complejo, por lo menos para este torneo. Ha logrado inculcar modificaciones tácticas y recuperar el espíritu de jugadores como Vinicius. El brasileño ha entendido que sus luchas contra el mundo desde la banda, contra defensas que le cierran el camino, era un procedimiento inefectivo. Aunque era a lo que estaba acostumbrado en un Real Madrid de Carletto donde el brasileño tenía libertad de ejecución para desatascar los partidos.

El brasileño ha recibido instrucciones claras, confesadas por Xabi Alonso, para meterse por dentro y sorprender entre líneas. Ha tenido un complemento perfecto con Gonzalo, que se ha ganado tener un lugar en la plantilla del Real Madrid la próxima temporada. El técnico vasco así se lo ha hecho saber al jugador blanco más destacado en lo que va del Mundial de Clubes, con dos goles y dos asistencias, pero, sobre todo, un entendimiento general del juego muy por encima de la media.

El madrileño encaja a la perfección en la exigencia intelectual que plantea Xabi Alonso, quien busca que los jugadores entiendan las instrucciones, pero también que pongan de su parte para ir un paso más allá. Es un entrenador intervencionista, que ha cambió el partido contra el Pachuca después de la roja de Asencio. El mismo encuentro en el que corrigió la posición de Vinicius, para ponerlo en punta. Frente al RB Salzburgo, el brasileño por fin entendió que la presión tiene que formar parte de su repertorio. Terminó como MVP del encuentro.

“Ha hecho un gran partido, pero no solo me quedo con el gol y la asistencia. Me quedo con su sacrifico y compromiso defensivo”, alabó el técnico vasco. El ‘chip’ que se ha accionado en Vinicius ha provocado una lógica reacción en cadena. Justo al revés de lo que sucedía el año pasado, cuando los atacantes se miraban entre sí y se acomodaban a que las transiciones las parasen otros. El brasileño ha vuelto a asumir el liderazgo de un equipo con el que renovará en breve.

Xabi Alonso bendice a Gonzalo

Todavía no se ha hecho oficial la prolongación de su contrato, pero el acuerdo está preparado para una prolongación de contrato por dos años más hasta 2030. Los cantos de sirena de Arabia Saudí han vuelto a aparecer en el Mundial de Clubes, que el país de Oriente Próximo ha aprovechado para mostrar su poder de seducción millonario.

Aunque el entorno de Vinicius no veía con malos ojos un contrato que arreglaría su vida y al de varias generaciones, el brasileño tiene el firme compromiso de convertirse en una leyenda del Real Madrid. Para su aliado estos días, Gonzalo, la opción prioritaria también es el club blanco. Xabi Alonso ha dado el visto bueno a su continuidad, independientemente del regreso de un Endrick que ha viajado a EEUU para meterse en la dinámica de equipo. Se abre un escenario incierto para el brasileño en año de Mundial, por lo que su relación con Ancelotti será más importante que nunca.

Mbappé ha entrado en la convocatoria después del grave virus que le ha dejado fuera de toda la fase de grupos. Lo ha hecho tras varias sesiones de trabajo con un equipo que ha empezado a funcionar sin su aporte. La realidad es que en menos de un mes, el francés ha pasado de tener un proyecto a sus pies donde solo si figura aportaba luz a ser parte de un equipo de autor en el que Xabi Alonso ha logrado dejar su impronta muy rápido.

Someterá esta ambición contra una Juventus que se llevó un baño de realidad contra el Manchester City después de dos compromisos amables. Superado el primer gran escollo europeo, el Real Madrid avanzaría para medirse contra el rival del Dortmund – Rayados de Sergio Ramos. Otro contrincante factible para citarse en semifinales con el ganador del PSG – Bayern, el verdadero primer gran examen.