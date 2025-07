Gonzalo, el delantero que habla todos los días con Raúl y adora a Cristiano

Tan destacada ha sido la irrupción de Gonzalo García en el primer equipo del Real Madrid como jerárquico será su regreso al banquillo. Lo hará como el mejor alumno sustituto de Xabi Alonso, quien ha dejado claro que jugarán los que mejor estén en cada momento. Por el futbolista más destacado del Mundial de Clubes volvió a ser titular contra la Juventus, donde alzó el vuelo, como Santillana, para llevar al club de su vida a cuartos de final. El Hard Rock ha terminado por aprenderse su nombre, que coreó antes de ver el deseado, pero circunstancial regreso de Mbappé.

¿Qué habría pasado con Ancelotti?

El francés regresó después del gol del jugador del filial. Lo hizo entre una intensa llamada del público del Hard Rock Stadium, que después se quedó a medias con un par de intervenciones. Se buscó y se encontró con un Vinicius que ha evolucionado tácticamente en el Mundial de Clubes. Mucho más incisivo por dentro y, sobre todo, comprometido con la presión ofensiva que todos los atacantes habían omitido durante la temporada. Xabi Alonso tiene un equipo nuevo que ha roto totalmente con el pasado. Del futuro forma, en mayor o menor medida, Gonzalo.

Los tres goles y una asistencia que acumula son la confirmación de la magnífica temporada que ha hecho en el Real Madrid Castilla. Para triunfar en el fútbol profesional se necesita un golpe de suerte. Después, por supuesto, aprovecharlo. El delantero ya aprovechó con creces la oportunidad que tuvo frente al Leganés en Copa del Rey para que los de Ancelotti avanzasen de ronda. Ahora, Davide, hijo de Carletto, asegura que si el antiguo 'staff' hubiera tenido como lesionados a Mbappé y Endrick, también habría optado por el '9' del Castilla, que bloqueará la llegada de un delantero de fuera.

Ponen como ejemplo el caso de Asencio. Sin embargo, en cuestiones ofensivas las oportunidades se las rifaría, en el 'statuo quo' anterior, cualquiera con carné de delantero. Valdría hasta Rodrygo, quien a diferencia de Gonzalo ha condenado su presencia en el Real Madrid, que le empuja a salir. A estas alturas, no es un recurso útil. Endrick, que se ha incorporado a la concentración en EEUU para hacer equipo, está en una tesitura similar. No hay ningún motivo por el que Gonzalo, que agrada y convence a Xabi Alonso, no sea el segundo delantero centro más utilizado por el club blanco.

Una vez basta para que Gonzalo entienda

Su historia es una bendita casualidad. En la historia reciente del Real Madrid se ha repetido esta escena: un jugador del filial mete un gol. Al día siguiente aparece en todas las portadas. Ancelotti le daba su beneplácito. A partir de ahí, empezaba su camino de salida del club. Como si después de llevar a la cima de la primera montaña ya solo valiese descender. Pero si algo ha demostrado Xabi Alonso en su primer mes en el Real Madrid es su inteligencia y gestión. Gonzalo es un jugador con una conexión íntima con el Bernabéu, que, como en su día ocurrió con Raúl, otra casualidad histórica, necesita un hombre que celebre goles besándose el escudo de verdad.

Claro que se puede trabar una gran relación con un central, pero si el jugador de la casa es el que mete los goles, como está ocurriendo en este Mundial de Clubes, el vínculo es mayor. “Día a día va a estar con ritmo. Hablo con él día a día para saber sus sensaciones. Tenemos tres días para verlo”, avisaba Alonso sobre Mbappé. A Gonzalo, estudiante de un doble grado en Administración y Dirección de Empresas (ADE) y Business Analytics, no hace falta que le expliquen las cosas dos veces, como demuestra con su inteligencia táctica.

Por eso es de los pocos futbolistas a los que las comparativas le refuerzan, porque él las adapta y las convierte en propias. “Son palabras mayores, he podido compartir dos años con Raúl como míster y es más que un halago”, defendió Gonzalo, quien desveló que habla con el que exentrenador de Castilla después de cada partido. El '9' tiene claros sus referentes, como Cristiano Ronaldo, pero más todavía en qué club se encuentra y cómo son los caminos hacia el éxito. Por el momento, ha encontrado la vía más directa, la del gol como convecimiento. En apenas unos meses ha pasado del barro de Primera RFEF a estrella de una 'guerra Mundial' en la que el Real Madrid cotiza al alza.