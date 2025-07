Una investigación en España cifra en miles los afectados por una presunta estafa millonaria de criptomonedas y NFT que involucra a futbolistas de élite

El juzgado de instrucción número 5 de Barcelona investiga una presunta estafa millonaria de criptomonedas y NFTs (tokens no fungibles) en la que están involucrados varios futbolistas de élite, 'Papu' Gómez, Lucas Ocampos, Iván Rakitic, Nico Pareja, Alberto Moreno y Javier Saviola. El supuesto fraude asciende a más de tres millones de euros, aunque podría ser mucho mayor, ya que una investigación de un perito experto en criptomonedas cifra en miles los posibles afectados por la estafa.

Los seis futbolistas citados, todos vinculados en algún momento de su carrera al Sevilla FC, figuran como denunciados en la querella presentada por doce víctimas, residentes todas en España, que acusan como máximos responsables de una estafa continuada de venta de NFT's de jugadores de fútbol de la élite mundial a la sociedad española Shirtum Europa, S.L.U., a sus sociedades en Andorra y a sus promotores y administradores.

Cuatro empresarios son investigados por engañar a los inversores y apropiarse de fondos, mientras que los futbolistas prestaron su imagen al proyecto

Los NFTs son activos digitales certificados con tecnología 'blockchain', la misma que usan las criptomonedas. Cada NFT es único y se puede comprar y vender como cualquier otro objeto coleccionable. En este caso, eran representativos de imágenes y vídeos de los jugadores y su precio variaba dependiendo del activo, pero muchos rondaban los 450 euros.

Hasta once delitos

Según la querella, a la que ha tenido acceso El Periódico de Catalunya y que fue admitida a trámite el pasado 12 de mayo, los promotores de Shirtum contaron con la colaboración activa de los futbolistas, liderados por 'Papu' Gómez, amigo personal del empresario argentino David Rozencwaig, uno de los ideólogos e impulsores de Shirtum, junto con los empresarios catalanes Manel Ángel Torras, su hijo Marc Alberto Torras y Manuel Morillas.

Estos cuatro empresarios están denunciados por hasta once delitos: estafa, apropiación indebida, delitos de administración desleal, delito societario, delito contable, alzamiento de bienes, encubrimiento, fraude fiscal, maquinación para alterar los precios y manipulación del mercado, publicidad falsa y blanqueo de capitales.

El ex futbolista del Sevilla 'Papu' Gómez posa con el hijo de uno de los inversores en Shirtum (ambos con un polo de la marca del proyecto). / EL PERIÓDICO

La querella, firmada por uno de los principales abogados expertos en Derecho tecnológico de España, Ricardo Oliva, aporta como prueba 13 informes periciales elaborados por algunos de los más reputados peritos informáticos y expertos en blockchain de este país, además de un reconocido catedrático de Economía Financiera de la Universidad Autónoma de Madrid, Prosper Lamothe Fernández.

Los cuatro empresarios habrían engañado a los inversores ya que, en primer lugar, nunca pusieron en marcha la plataforma tecnológica (app) que se comprometieron a crear para comercializar los NFT's de los futbolistas, pese a recibir los fondos para ello de parte de los inversores (entre ellos, los denunciantes), según especifica la querella, que consta de 343 folios. De acuerdo a la misma, los investigados vendieron a los inversores unos falsos NFT's fílmicos, bloqueados indefinidamente e imposibles de transferir.

Compleja estructura societaria

Asimismo, los denunciados se habrían apropiado de las aportaciones en criptomonedas de uso generalizado y fácilmente convertibles en dinero físico efectuadas por los inversores, no existiendo constancia contable ni fiscal de tales aportaciones en las cuentas anuales de la mercantil Shirtum Europa, S.L.U., la sociedad que, dentro de su operativa, había creado y emitido una criptomoneda propia, el '$SHI', la única con la que se podían adquirir los NFTs.

Según recoge la querella, los cuatro denunciados habrían desviado para fines personales los fondos recibidos de los inversores y habrían desaparecido posteriormente con ese dinero. Desmantelaron y descapitalizaron la sociedad Shirtum Europa, S.L.U., y dejaron sin ninguna utilidad a la criptomoneda que ellos habían creado.

Según la querella, los denunciados desviaron fondos y para taparlo habrían dicho a los inversores que habían sufrido robos y un 'hackeo'

Como parte de su presunto engaño, en marzo de 2022 los investigados comunicaron a los inversores vía Telegram que habían sufrido dos robos masivos de criptoactivos y un 'hackeo' por parte de un desconocido que los había vendido subrepticiamente, devaluando totalmente su precio. Aseguraron a los inversores que habían presentado una denuncia por dichos hechos, pero nunca mostraron tal denuncia.

Evadir el pago de impuestos

En la querella se describe cómo los cuatro denunciados idearon una compleja estructura societaria hispanoandorrana compuesta por diversas sociedades mercantiles montadas "con el único fin de instrumentalizar la comisión de los delitos a través de diversas personas jurídicas interpuestas" y de "eludir la responsabilidad personal cuando actuaron como socios y administradores" de las referidas sociedades. Toda esta estructura, prosigue la querella, "formó parte de una estudiada planificación fiscal destinada a evadir el pago de impuestos en España".

Eliminar rastro digital

La querella trata de acreditar con actas notariales y con actas de prestadores de servicios electrónicos de confianza cualificados cómo los querellados eliminaron de sus redes sociales el rastro digital de su vinculación con Shirtum, siendo el caso más llamativo el del futbolista 'Papu' Gómez, que en sus redes sociales había presumido de ser uno de los "fundadores" de Shirtum. Como él, el resto de futbolistas denunciados prestaron su imagen y promocionaron el proyecto en sus redes sociales.

Pantallazo del 'Whitepaper' de Shirtum donde aparece la imagen del ex futbolista del Sevilla 'Papu' Gómez, uno de los impulsores del proyecto. / EL PERIÓDICO

Pese a que por ahora son 12 los denunciados, el número final podría ser mucho mayor. Uno de los peritos citados, Sergio Carrasco Mayans, ingeniero informático, licenciado en Derecho y experto en criptomonedas, precisa en su informe que pese a que 900 direcciones únicas [las carteras desde las que operar cuando se invierte en cripto] recibieron los token $SHI durante la primera Oferta Inicial de Monedas (ICO) de 2021, el análisis posterior desveló que más de 11.000 carteras se hicieron con esa moneda, “reflejando una generalidad de afectados que supera con creces el grupo inicial”.

En la actualidad, la web de Shirtum sigue funcionando, según el informe pericial de estimación de daños y perjuicios elaborado por Prosper Lamothe, que señala que la web "da impresión de normalidad y continuidad de la misma", aunque actualmente es solo una web.

"No hay referencia alguna al token $SHI como moneda de cambio o de pago en la plataforma o 'marketplace' para los NFT de Shirtum que fue para lo cual Shirtum lanzó su ICO y recaudó fondos de los inversores", precisa el informe, que destaca que en la práctica, el $SHI "carece de toda utilidad y no ha funcionado jamás como un 'utility token' (tal como prometió a los inversores en sus 'white papers'), sino que se ha convertido en un 'security token' encubierto que no goza de las garantías y salvaguardas que concede la legislación financiera a los 'security tokens'". "La CNMV podría sancionar esta práctica", apunta.

