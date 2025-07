España, a por el pase a cuartos de final

No es fácil hacer caso omiso a los comentarios cuando todo el mundo habla del favoritismo de la selección española en la Eurocopa. Menos, tras la goleada a Portugal en el debut, el resultado más abultado de la primera jornada. Sin embargo, en el vestuario de la Roja no pronuncian esa palabra. Piensan en grande, pero van partido a partido, objetivo a objetivo. Y el siguiente es ganar a Bélgica (18.00h, La 1) para clasificarse para los cuartos de final. De hecho, si no gana Italia, también podría sellar la primera posición del grupo.

Durante los días después del debut, Montse Tomé y su staff han priorizado el descanso y la desconexión de las jugadoras, así como el trabajo específico. La tarea estrella en estos últimos entrenamientos, la presión tras pérdida, como desvelaron las propias protagonistas, como Alexia Putellas o Vicky López, después del encuentro en Berna.

Como Portugal, Bélgica es un rival conocido. Cambió de seleccionadora en diciembre y, de hecho, el primer partido que dirigió Elísabet Gunnarsdóttir fue contra España, el 21 de febrero pasado. «Cuando asumí la responsabilidad de entrenar esta selección, supe que tenía que enfrentarme tres veces a España», dijo en la previa. En ese primer partido de la Nations, precisamente, estuvo a punto de ganar. Porque en el 72’ vencía Bélgica por 0-2 en Valencia, con goles de Toloba y Wullaert. Pero un gol de Pina cinco minutos después y dos más -de Lucía García y de Martín-Prieto- en el añadido valieron para firmar una remontada espectacular. El 30 de mayo, en el último parón antes de la Eurocopa, la victoria de España fue más holgada, por 1-5, con dobletes de Esther y Athenea y un tanto de Alba Redondo.

Una de las grandes novedades que puede presentar el once de Montse Tomé es la presencia de Aitana Bonmatí. En una entrevista con TVE, la de Sant Pere de Ribes comentaba que está «para noventa minutos o más». La seleccionadora ya dijo en rueda de prensa, antes del debut contra Portuga que tenía «muchas ganas» y que incluso «había que frenarla un poco».