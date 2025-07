Aitor Karanka, nuevo director de la selección española: "Es un privilegio"

La Real Federación Española de Fútbol ha presentado este martes 8 de julio a su nuevo director técnico de desarrollo y de la selección absoluta en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. El elegido es Aitor Karanka, el que fuera jugador de Athletic y Real Madrid, además de asistente de Mourinho en el banquillo del Real Madrid y técnico de equipos como Middlebrough, Nottingham Forest, Birminghan City, Granada o Maccabi Tel Aviv.

Karanka fue el primero en tomar la palabra agradeciendo "la acogida. Me fui hace unos cuantos años y siempre he considerado esto como mi casa. Y volver y ver a gente que estaba antes y ahora están en puestos de relevancia es una gozada. Vengo con muchas ganas de trabajar y ayudar. Es un privilegio". El vasco añadió que "si estoy aquí es porque he estado en Inglaterra, España o Israel y lo que tengo que hacer es mantener la relación con los clubes. Seguir fomentando este ambiente, que el jugador sepa donde viene y venga a sumar. Son muchos años de experiencia ya".

Karanka conoce bien el funcionamiento de la entidad, pues fue seleccionador sub-16 entre 2008 y 2010 participando en el desarrollo y en la formación de muchos jóvenes que luego llegaron a la absoluta. Fueron años en los que se empapó del modelo formativo de la cantera nacional bajo la dirección de la RFEF. También hay que remarcar que Aitor Karanka ha actuado, desde 2020, como Observador Técnico de UEFA. Ha impartido clases magistrales en la sede de UEFA, en Nyon, para nuevos entrenadores y ha colaborado en el desarrollo y en la evolución del fútbol europeo al más alto nivel. También ha participado en el análisis y en el estudio de las principales competiciones UEFA como la Champions League, la Eurocopa o la Nations League, estableciendo numerosas relaciones a nivel internacional y con un fuerte vínculo con el organismo rector del fútbol continental.

"Ojalá haya muchos Gonzalos"

El seleccionador, Luis de la Fuente, también estuvo presente en la presentación de Karanka y le dedicó unas palabras: "Es un lujo poder contar contigo. Va a ayudar porque es una buena persona y un profesional muy preparado. Aquí estamos deseosos de recibir a gente que viene a ayudar y a ponerse al servicio de este proyecto maravilloso que es la Federación de Fútbol. Tenemos un reto maravilloso que es el Mundial de fútbol y estamos ávidos de su participación". El de Haro también tuvo palabras sobre la actualidad y se refirió al rendimiento de Gonzalo con el Real Madrid: "Gonzalo está haciendo méritos, pero no hay que ir al calentón por un rendimiento a corto plazo. No ha jugado aún un minuto en Primera División. Le animo y celebro el rendimiento que está teniendo. Ojalá haya muchos Gonzalos, Huijsens y cubarsís".

Y por último, el presidente de la RFEF, Rafael Louzán, se sumó al acto dedicando unas palabras al nuevo director técnico de desarrollo y de la selección absoluta: "Aitor, esta fue tu casa y vuelve a serlo. Te va a tocar asumir una responsabilidad nueva. Eres la persona más adecuada para esta función porque estoy seguro que te vas a compenetrar muy bien con Luis (De la Fuente) que siempre tiende la mano a todo el mundo. Tu aportación va a aportar estabilidad y nos ayudará mucho con las selecciones inferiores. En un ambiente de normalidad llega una persona más para sumarse a este gran proyecto que es la selección y la casa del fútbol español. A los medios, la llegada de Aitor le va a facilitar la vida. Es una persona accesible que servirá de enlace que ponemos en marcha y que nace de la necesidad, pero también con una relación muy directa con los clubes españoles y extranjeros".