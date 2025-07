Aguas revueltas en el piragüismo español: medallistas olímpicos enfrentados a la federación

No hay en España un deporte olímpico con la jerarquía del piragüismo. Lo atestigua, pasados los Juegos de París 2024, el medallero histórico, en el que este deporte superó a la vela como el que más medallas le ha reportado a nuestro país en la historia: 23 en total. Pau Echaniz en K1 eslalon y el dueto de Joan Antoni Moreno y Diego Domínguez en C2 500 allanaron un 'sorpasso' que confirmó la joya de la corona, el K4 500 de Saúl Craviotto, Marcus Cooper, Carlos Arévalo y Rodrigo Germade.

Hoy, cerca de un año después de la cita olímpica, ese bote zozobra. Craviotto está de merecido año sabático, preparando su regreso después del verano; Cooper ha optado por centrarse a partir de ahora en la prueba individual, el K1 con el que fue oro en Río; y Arévalo y Germade, por diferentes circunstancias tienen abierta una guerra con la federación.

Reunión con autoridades gallegas

Palistas ambos del Club Fluvial de Lugo, este miércoles han mantenido una reunión con el presidente de la Federación Gallega, Alfredo Bea, y el director general de Deportes de la Xunta de Galicia, el expresidente del CSD José Ramón Lete, para denunciar la situación de "indefensión" en la que, a su juicio, les ha dejado la federación española que preside Javier Hernanz.

Por partes. El conflicto con Germade viene de largo. El palista de Cangas sufrió problemas de ansiedad justo después de los Juegos Olímpicos que le llevaron a dejar durante un par de meses los entrenamientos. A su regreso, se encontró con que los criterios para el selectivo del K4 (las pruebas para decidir sus cuatro integrantes) habían cambiado de repente, pasando de pruebas colectivas a individuales, teniendo que jugárselo todo a una carta, sin reparar en su laureada trayectoria ni en los problemas que había arrastrado.

Ocho décimas le dejaron fuera. "Se han deshecho de mí como una basura", denunció en su momento Arévalo, en una entrevista con 'Faro de Vigo'. Su incorporación final al bote para el Mundial de agosto, tras la renuncia de Cooper, no mitiga su enfrentamiento con la federación nacional: "Algo está fallando cuando no está habiendo ese entendimiento entre la federación y los piragüistas que antes sí había y que nos llevó a tener tantos éxitos. Ahora mismo hay una desconexión casi total de la parte federativa y la deportiva".

Las dos pruebas de Arévalo en el Mundial

El conflicto con Arévalo, por su parte, tiene que ver con que no se le va a permitir competir en las dos pruebas mundialistas para las que se había clasificado: el K4 500 y el K1 200. La federación defiende que ambas pruebas han resultado "incompatibles" debido al calendario del Mundial, que fija ambas finales en la misma sesión, dejando a Arévalo fuera de la prueba individual. A él no le convence la explicación.

"No sé cómo defender mi postura, no sé cómo llegar a poder explicárselo a la gente. Se me ha pasado por encima, no se ha respetado mi trabajo siendo medallista olímpico", ha lamentado Arévalo este miércoles en Lugo. Unas declaraciones que llegan después de que el K4 se quedara fuera de las medallas en el Europeo de junio.

"La federación nos está poniendo piedras en el camino con el K4, juega con nuestro trabajo", había explicado el palista gallego en una entrevista con 'La Opinión de A Coruña'. "Me encuentro en una situación de desamparo total porque he cumplido todo lo que se me ha pedido, he hecho más de lo que podría haber dado por conseguir estos resultados y me han privado de participar en una prueba que me ha ganado a pulso", ahonda ahora.

Y todo esto a apenas un mes del Mundial de aguas tranquilas, que se disputa en Milán entre el 20 y el 24 de agosto y en el que España será, como siempre, una de las grandes potencias. En el de 2023 (el del año pasado fue especial, dado que solo acogió pruebas no olímpicas), España fue segunda en el medallero, a un solo bronce de Alemania, y en el de 2022 fue la mejor selección.

