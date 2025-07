Todo el mundo está hablando de usted estos días. ¿Lo sabe?

Trato de no escuchar el ruido de fuera. Sé que me estoy sintiendo bien y que estoy disfrutando de mi primera Eurocopa con la absoluta.

Pues qué gusto verle disfrutar.

Es que para mí eso lo es todo. Yo juego al fútbol para disfrutar, y cuando disfruto es que estoy muy feliz. En los últimos años no lo he hecho tanto como me gustaría, pero ahora estoy muy contenta.

Aunque usted es Vicky, le ha tocado sustituir a Aitana en estos dos primeros partidos, con todo lo que eso implica. ¿Ha sentido algo de presión, aunque sea solo un poco?

Para nada. Si pensase en que me tocaba hacer de Aitana, iría mal. Como dice, Aitana es Aitana y yo soy yo y vengo a disfrutar. Cada una tiene sus cualidades. Somos un equipo en el que puede jugar quien sea y eso es lo bueno de España, que hay mucha competitividad.

Hablaba de disfrutar y, el otro día, de confianza. ¿Cómo se siente en este sentido?

Es algo que hay que trabajar. Hay personas que tienen más confianza propia y otras a las que les cuesta más. Si confías en ti misma, las cosas seguramente salgan mejor. Pero a veces sí que necesitas esa confianza externa para darte un empujón y para ser más libre en el campo.

¿Ha influido, en esto, el cambio de posición esta temporada en el Barça, al extremo derecho?

Cuando hay un cambio así, necesitas un tiempo de adaptación. Creo que en mis últimos partidos de extremo, contra el Depor o contra el Sevilla, me sentí bien. En esa posición no toco tanta bola como en el medio, pero me adapto. Voy a dar lo mejor de mí allí donde me pongan.

El inicio en esta Euro ha sido inmejorable. Ahora, contra Italia, se juegan la primera plaza. Kika [Nazareth] desea que ganen porque de España depende que siga Portugal.

[Ríe]. Sí, sí. Ya me ha escrito, nos lo ha dicho a todas. Lo tenemos claro. Pero más allá de eso, es importante para nosotras también ganar este partido. Es el liderato, pero también, si vas ganando, los rivales te tienen más miedo, más respeto. Y no vale relajarse.

¿Dónde aprendió a regatear y estos detalles de estrella que siguen sorprendiendo?

Yo de pequeña veía mucho a Neymar y luego bajaba al patio e intentaba imitarle, en el colegio y en mi casa. También jugaba mucho con mi hermano y él, y cuando lea esto se va a poner muy contento, me ha enseñado muchas cosas, como la visión de juego. Pero a regatear, no. Esto es de ver a Neymar.

Cuando el Madrid CFF le fichó para su cantera, le captó en la playa. Ese fútbol más callejero lo sigue llevando dentro, ¿no?

Sí, sí. Creo que soy de las más pícaras del equipo y esto siempre es un plus que por supuesto me sirve, aunque el estilo de juego cuando empiezas en la calle, en la playa, en las canchas o en el patio del colegio es muy diferente. Todo suma.

¿Por qué el 19?

Mi número favorito es el 9, y como no lo puedo tener, me cojo el 19. No es por Lamine Yamal ni nada, que luego me dice que me copio.

¿Se lo ha dicho él?

Sí, sí [ríe]. Ya le gustaría. Cuando pueda, me voy a coger el 9.

Los periodistas internacionales nos siguen preguntando por el ambiente en la selección después de unos años complicados. Usted, que es savia nueva, ¿qué vestuario se ha encontrado?

Me gustó lo que le dijo Patri [Guijarro] el otro día, que esta mezcla de juventud y veteranía viene muy bien al equipo.

Usted ha llegado a la élite en un contexto mejorado y en el que todos hemos normalizado que tanto el Barça como la selección vayan ganando casi siempre. ¿Les recuerdan las capitanas lo que ha costado llegar hasta aquí?

Le diría que sí, aunque no tengo muy buena memoria. Pero yo sí que soy muy consciente y me gusta pensar que gracias a ellas yo hoy puedo estar aquí porque han luchado mucho para que así sea. Me van a echar la bronca porque parece que las he llamado viejas, pero no. Es que es así.