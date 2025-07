El Barça pone máxima presión a Ter Stegen para forzar su salida

En el Excel del FC Barcelona, el nombre de Marc André Ter Stegenaparece en el centro de todas las cuentas. Su salida resulta nuclear para que los números cuadren. Existen otros caminos, pero si el portero alemán asumiera el papel secundario que le reserva Hansi Flick y aceptase cualquier oferta, la inscripción de los fichajes quedaría muy aplanada.

La presión sobre el portero alemán empezó hace semanas y con los encuentros de hoy en la Ciutat Esportiva de Sant Joan Despí se ha redoblado. Deco, el director deportivo, se ha reunido con Flick y este a su vez con Ter Stegen. El mensaje, el consabido: a Joan Garcia se le ha fichado para que ocupe la titularidad en los próximos años. No hay discusión sobre ello a pesar de que al germano se le renovó hace solo dos temporadas hasta 2028.

Paralelamente, desde las oficinas del club se envían mensajes de que la marcha de Ter Stegen y su elevado salario sería muy beneficiosa para volver a la regla 1:1 y poder inscribir al exportero del Espanyol, a Wojciech Szczęsny, recientemente renovado por dos temporadas, y al extremo que tenga que venir, ya sea Luis Díaz, improbable, Marcus Rashford o el que se le ocurra a la dirección deportiva. La presión es similar a la que experimentó en su día Frenkie de Jong, quien ha logrado dar la vuelta a su situación y se espera de él una renovación.

Si Ter Stegen no se va, entonces el club barcelonista entiende que necesitará una buena venta. Pero si finalmente decidiera que para disputar el próximo Mundial con Alemania le conviene jugar y aceptara alguna propuesta, haría falta ver en qué condiciones se produce. Si el club de destino le ficha y se lleva todo el salario, si solo paga parcialmente, si se pacta alguna indemnización... El abanico es amplio.

Los asientos VIP, imprescindibles

En cualquier caso, para estabilizar el Fair Play Financiero no bastará con la salida de Ter Stegen o de otro futbolista de la primera plantilla. Es indispensable que LaLiga contabilice los 100 millones de euros por la cesión de explotación de los 475 asientos VIP del nuevo Camp Nou. Y tiene que hacerlo lo más rápido posible, de ahí que se quiera enviar el mensaje de un trofeo Joan Gamper en un Estadi en parcial rendimiento.

Por lo pronto, desde el club son conscientes de que a la regla 1:1 no se llegará hasta entrado el mes de agosto. Y recuérdese que la competición liguera comienza el 16 de agosto en Mallorca. No cabe descartar, pues, que Joan Garcia y Szczęsny no estén aún registrados por entonces. Ya le pasó a Dani Olmo el curso anterior. Sería irónico que tuviera Flick que echar mano de Ter Stegen para los primeros compromisos.

Joan Garcia posa en las oficinas del Barça tras firmar su contrato. / FCB

El FC Barcelona está pendiente de que la auditora Crowe concluya el informe del ejercicio 2024-25, algo con lo que no puede contarse hasta inicios de agosto. Ese documento se haría llegar entonces a LaLiga para que lo validara y diera su aprobación al regreso de la regla 1:1. Todo muy justo, pero es evidente que el Barça de Laporta está más que acostumbrado a funcionar siempre al límite de los plazos.

El Barça espera que Crowe certifique que los 100 millones de los 475 asientos VIP ya están acabados y se pueden comercializar. La empresa catarí Fortia Advisor Limited aporta 30 millones, que ya pagó, y New Era Visionary Group, de propiedad moldava con sede en Emiratos Árabes, 70 millones. Esta última ha desembolsado en principio 28 y los 42 que faltan se repartirían entre septiembre y algún momento de 2026.

Llegada de Bardghji

Si los plazos optimistas se cumplen (salida de Ter Stegen o buena venta, más aprobación de una auditoría con los millones de los asientos VIP), el FC Barcelona volverá a la regla 1:1 y dispondrá de margen salarial para que Flick puede contar con todos los jugadores incorporados.

Entre ellos podría incluirse Roony Bardghji, extremo sueco de origen iraquí de 19 años, que aterrizó este viernes a Barcelona. El jugador, procedente del Copenhague, formará parte de la gira asiática del equipo azulgrana. Luego se verá qué piensa Flick de él y si se queda o se marcha cedido.

Suscríbete para seguir leyendo