Yereay Álvarez, positivo en un control antidopaje: «Tomé un medicamento preventivo para la alopecia»

Yeray Álvarez, defensa del Athletic Club, anunció este jueves en sus redes sociales su positivo en un control antidopaje de la UEFA. El central de 30 años fue sometido al test tras la ida de las semifinales de la Europa League en la que el Athletic se enfrentó al Manchester United. Actualmente se encuentra suspendido, en proceso de alegación.

Yeray, que en diciembre de 2016 fue diagnosticado de cáncer al serle detectado un tumor testicular -enfermedad de la que pudo recuperarse-, explicó que su positivo está relacionado con un medicamento contra la caída de cabello: «Desde que superé mi enfermedad, llevo años siguiendo un tratamiento contra la alopecia y, tras estudiar el caso, hemos comprobado que el positivo se dio porque tomé de forma involuntaria un medicamento preventivo contra la caída del cabello que contenía una sustancia prohibida».

«Recibir esa noticia fue un golpe muy duro y, sinceramente, no me lo podía creer, dado que jamás en mi vida he consumido sustancias prohibidas», escribe el defensa de Barakaldo, antes de concretar que el procedimiento disciplinario «se encuentra actualmente en fase de instrucción y sujeto a confidencialidad».

El Athletic Club emitió un comunicado respaldando y apoyando al jugador por «cometer un error humano». «El Athletic Club desea expresar su total respaldo a Yeray Álvarez en estos momentos y su plena confianza en los órganos encargados de resolver el caso», añade en una nota de prensa.