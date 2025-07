Carreras, el regreso más caro del Madrid: «Vuelvo siendo un hombre»

Álvaro Carreras se ha convertido en el cuarto refuerzo del Real Madrid para la temporada 2025-26. El club ha roto la hucha para acometer el pago de los 50 millones de euros que pagará al Benfica para recuperar al que fuera canterano blanco, que se marchó al Manchester United y de allí a Lisboa, de donde ahora es recuperado para firmar por seis temporadas y convertirse en el segundo defensa más caro en la historia del club.

Florentino Pérez puso el acento en la circunstancia de ese regreso al Real Madrid del futbolista: «Siempre nos ha impulsado el afán por seguir fortaleciendo para hacer felices a todos los seguidores del Real Madrid. Hemos ganado 30 títulos en los últimos 15 años y ahora seguimos trabajando para que siga este ciclo de éxito. Hemos incorporado jugadores extraordinarios que nos ayudarán a seguir alimentando el entusiasmo de los madridistas. Hoy presentamos a otro jugador que elige el Real Madrid y nos ayudará a ser mejores. Regresas al Real Madrid a una Ciudad deportiva que conoces bien porque llegaste cuando eras un niño con 14 años. Tu sueño como el de tantos jóvenes era jugar en el Real Madrid y para ello has traspasado las fronteras como alguno de los compañeros que tendrás a partir de hoy. Llegas de un club con mucha exigencia como es el Benfica. También has formado parte de otro equipo histórico como es el Manchester United. Este recorrido hasta llegar aquí es el camino del sacrificio, que conoce bien tu familia. Ellos saben todo lo que has luchado para llegar. Hoy regresa uno de nuestros canteranos, alguien que conoce los valores. Hoy llega al Real Madrid uno de los nuestros. Te espera el Bernabéu para ayudarte en el mayor de tus desafíos».

Álvaro Carreras fue mucho más escueto en su mensaje inicial al madridismo, en el que también habló de su vuelta a un lugar que siempre ha sentido como propio: «Me fui de aquí siendo un niño y vuelvo siendo un nombre. Es un orgullo lucir esta camiseta y defender este escudo. Daré todo de mi parte por ganar más títulos y hacer grande a este club. Gracias por hacer que vuelva aquí. ¡Hala Madrid!». Carreras se formó en la cantera del Real Madrid, donde jugó entre 2017 y 2020 en las categorías cadete y juvenil. Se incorporó al Benfica procedente del Manchester United, después de ser elegido mejor jugador sub-21 del club inglés en la temporada 2021-22. Con el Benfica, ha ganado este año la Copa de la Liga de Portugal.

El Dépor gana dinero otra vez

Álvaro Carreras volverá a dejar dinero en las arcas del Deportivo. El ferrolano estuvo desde los 9 hasta los 14 años en Abegondo antes de irse a Valdebebas, aunque el club coruñés solo cobraría por los tres últimos, ya que el mecanismo de solidaridad de la FIFA solo contempla las etapas formativas de fútbol 11.. Bajo esa normativa, tiene derecho al 15% (5% por cada uno de los años iniciales) de ese mecanismo de solidaridad, que supone un 5% de la venta, algo que debe asumir el club que compra, salvo acuerdo que lo contradiga entre las partes que cierran la operación. En este caso serían en torno a 300.000 euros como máximo.

Cuando se lo compró el Benfica al United, el Dépor tuvo derecho a 30.000 euros. No sería la primera vez que cobrase por él.

Álvaro Carreras vivió en Abegondo los primeros años de su formación con la generación ganadora de la Copa de Campeones de 2021. Es coetáneo de Dani Barcia, Trilli, Noel o Jairo Noriega u otro jugador que se fue entonces, Hugo Novoa, ahora en el Alavés.