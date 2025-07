Pogacar da una tregua en los Pirineos

El helicóptero no podía volar y la niebla lo tapaba todo en la cima de Superbagnères. Los que subieron a la cumbre tuvieron que hacer cola en el telecabina, como si fueran esquiadores en el día de máxima afluencia a la estación. Restringidos los coches y las bicis, se pasó frío para vivir la victoria en solitario del neerlandés Thymen Arensman, que cruzó la meta asfixiado, pero feliz porque burló a la policía del UAE y privó a Tadej Pogacar de la quinta victoria en el Tour.

Pogacar suelta a Vingegaard en los últimos metros de la etapa. | LAP

En Bagnères de Luchon, ciudad que trata de revivir a la melancolía de los tiempos de gloria termal, sonaba la música a toda castaña. Al pie de la cima pasaba Pogacar auxiliado por Marc Soler y preparado para un ataque que no llegó porque quien pasó a la acción fue Jonas Vingegaard, para alegrar la tarde y para dar un motivo de esperanza a que, si ya empieza a quedar claro el nombre del ganador, por lo menos dará guerra, entusiasmo y espectáculo, que de esto vive el Tour y con esto se crea afición, el martes que viene en el Ventoux y el jueves y viernes próximos en los Alpes.

Atacó Vingegaard a 4 kilómetros de meta y repitió la ofensiva a 2,8 de la llegada. En el primer demarraje parecía que hacía daño a Pogacar porque por primera vez el fenómeno esloveno cedió unos centímetros, los necesarios para acoplarse a la bici y ponerse a rueda de su rival danés.

En el día del Tourmalet, el Aspin y el Peyresourde, monumentos pirenaicos, el Tour sobrevivió a la retirada de un Remco Evenepoel, tocado y hundido, en una temporada en la que apenas le sale nada. Es el año maldito de la estrella flamenca, que cedió la tercera plaza a otro joven soberbio, el alemán Florian Lipowitz, que peleará con otro nuevo valor, el británico Oscar Onley, por subir al podio de París. Todos mostraron orgullo; Arensman por ganar la etapa, Vingegaard por el reto imposible de descolgar a Pogacar en Superbagnères y hasta Carlos Rodríguez, que se pasó media etapa escapado, para entrar por fin en el club del top ten.

Y es Pogacar el que demostró su carácter ya en la meta de Superbagnères. A rueda de Vingegaard, al que negó un relevo cuando el danés se lo pidió en el último kilómetro, demarró para ser segundo, para castigarlo y para decirle que, aunque hubiera atacado, él es el que suma más segundos de oro. Si Vingegaard salió de la cronoescalada a Peyragudes a 4.07 minutos de Pogacar, abandonó los Pirineos, pese a no rendirse, a 4.13 del jersey amarillo.

Etapa dura

«Fue una de las etapas de montaña más duras que he corrido. Por eso puedo estar contento. Llegar tercero a la meta es un logro, porque era un día muy difícil para todos», reconoció Vingegaard. Los ciclistas bajaron en bici hasta Bagnères donde estaban aparcados los autocares. No habrá sido la etapa más espectacular de los Pirineos, pero hizo un daño inmenso a los corredores que llegaron a la meta uno a uno, mínimos pelotones, todos con el alma rota, porque, además de la dureza del día, cambió el tiempo y pasaron frío.

Pogacar salió de los Pirineos con el Tour amarrado y con el premio de conocer que Eslovenia, su país, aspira a organizar la salida del Tour de 2029. «Espero ser ciclista en esa época», exclamó con la noticia. Y acaban los Pirineos con la duda de si Pogacar no estuvo ayer tan fino como otras veces. «Pensaba que Vingegaard me atacaría antes. No tuve la potencia de otros días para contrarrestarlo y al final decidí controlar y demarrar a 250 metros de la llegada».