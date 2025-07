Jannik Sinner y Novak Djokovic renuncian al Masters 1000 de Toronto

El número uno del mundo, el italiano Jannik Sinner y el ganador de veinticuatro Grand Slam, el serbio Novak Djokovic han anunciado su renuncia a disputar, igual que el británico Jack Draper, el Masters 1000 de Toronto que se disputará del 27 de julio al 7 de agosto, en pista dura.

Estas ausencias dejan al murciano Carlos Alcaraz, segunda raqueta del circuito, como gran aspirante al triunfo junto al alemán Alexander Zverev, vencedor en el 2017.

Sinner fue campeón del Masters 1000 de Canadá en el 2023 y Djokovic lo ha conquistado cuatro veces, aunque la última en el 2016. El australiano Alexei Popyrin es el vigente campeón y Pablo Carreño lo ganó en el 2022.

Vedado para Alcaraz

El Masters 1000 canadiense es un evento que, hasta ahora, se le resiste a Carlos Alcaraz, campeón de Roland Garros y finalista de Wimbledon. Además del ganador de cinco Grand Slam, el estadounidense Taylor Fritz, el italiano Lorenzo Musetti y el danés Holger Rune figuran como reclamos del evento junto a los locales Felix Auger Aliassime y Denis Shapovalov.

El español Roberto Carballés, el austríaco Sebastian Ofner y el ruso Roman Safiullin ocuparán las plazas de Sinner, Djokovic y Draper en Toronto.

Alcaraz, que tiene el tope en Canadá en los cuartos de final de hace dos temporadas, tiene la posibilidad de recortar puntos en la clasificación mundial a Sinner. El murciano no jugó el pasado curso por lo que no defiende nada en la presente edición. Sinner llegó a cuartos de final en el 2024 con lo que no tiene que defender un exceso de puntos y esa es seguramente una de las razones por las que ha decidido darse una semana más de descanso para preparar la temporada de pista rápida que debe finalizar con el US Open.