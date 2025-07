Chema Alonso, el 'hacker' madridista del CTA, trata de escurrir el bulto: "Soy del Real Atlético de Madrid"

La controvertida inclusión de Yolanda Parga y Chema Alonso en el nuevo Comité Técnico de Árbitros, sigue generando reacciones de todo tipo. El último en tratar de defender su nombramiento ha sido el 'hacker' madrileño, nombrado por Soto asesor en innovación tecnológica e Inteligencia Artificial. El de Móstoles ha visto como se hacían virales algunas de sus publicaciones en redes sociales exhibiendo su madridismo con imágenes en el estadio Bernabéu, junto a Florentino Pérez o a leyendas del conjunto blanco como Raúl.

Justificación en su blog

Alonso ha publicado este martes una entrada en su blog, elladodelmal.com, para hablar sobre todo lo que rodea a su nombramiento y las críticas que ha levantado. Comienza aclarando que solo será asesor del CTA y no responsable del nombramiento de los árbitros a través de la IA. "No paso a ser trabajador de la RFEF, ni del CTA, solo soy un asesor externo para darle soporte en las reuniones de su comité sobre estos temas, pero algunos han pensado que esto significa que yo voy a decidir sobre la tecnología del VAR o la tecnología que IA que va a pitar los partidos de fútbol del futuro. Nada de eso. Ni mucho menos. Yo solo estoy para asesorar a Francisco Soto en su comité con su equipo sobre tecnología. Se puede ver muy claro que yo soy 'Asesor' y no 'Responsable'", explica.

Insiste en la idea de que la designación arbitral no tendrá que ver con su rol en el CTA: "Perdonadme si me equivoco, pero todos estos proyectos tecnológicos los está llevando Sportian de LaLiga así que son ellos los que están haciendo todos los algoritmos y toda la IA. Es decir, yo solo tengo que asistir al CTA para que tenga criterio y que ellos puedan sentirse cómodos a la hora de que la tecnología que desarrollen cumpla los criterios de calidad. Mi asignación es ayudar a preparar las reuniones de tecnología, asistir a las reuniones del comité y poco más. La responsabilidad del VAR, de la asignación de los árbitros, la evaluación de los árbitros y demás sigue siendo de personas y profesionales dentro del CTA y de la RFEF. Y yo sólo les ayudo encantados a entender mejor la tecnología. Y nada más. No voy a tocar el VAR ni de lejos, si se equivoca el VAR o los árbitros... vais a tener que buscar el culpable en otro lado".

"Siempre he sido del 'Raúl Madrid"

Y posteriormente trata de desmarcarse del madridismo que demuestra en las redes sociales. "Una de las cosas que me ha llamado mucho la atención es que la gente ha descubierto que soy aficionado del Real Madrid - como creo que cada persona es aficionado de un equipo -, algo que he sido desde siempre. Siempre he sido del 'Raúl Madrid', pero ni tan siquiera soy un forofo. Disfruto de ver el fútbol en partidos importantes, pero más del salseo de picarse con los colegas y discutir. Me sé muuuchas estadísticas, que me encanta discutir con eso. Un día nos echaron de un bar de Barcelona a mis amigos culés, que tengo que soportar por discutir sobre el Barça de los canteranos".

Concluyendo su reflexión admitiendo que "al final no veo más de diez o doce partidos al año (ya no tengo ni el paquete fútbol en mi tele), y por supuesto que me hace feliz cuando gana el Real Madrid. Luego la vida me premió con una hija del Real Madrid y con una ultra-anti-madridista del Atlético de Madrid. Así que soy también del Atlético. Del Real Atlético de Madrid que digo muchas veces. Sí, sé que para muchos es anatema, pero yo no soy tan forofo, y ver feliz a mi hija pequeña no tiene precio, y si es un Atlético-Getafe, mejor".

Respecto a la designación de Yolanda Parga, el exárbitro y comentarista de la cadena SER Iturralde González, apuntó lo siguiente: "De todos los miembros del equipo arbitral anterior solo han mantenido a un miembro. Casualmente, es Yolanda Parga, que está casada con el delegado de campo del Real Madrid. Cada uno que saque su propia conclusión. No puedo confiar en el nuevo sistema cuando lo que ha pedido el Real Madrid no es la regeneración arbitral, sino la cabeza de Clos Gómez y Medina Cantalejo. Y les han dado la cabeza de todos menos de uno, que casualmente es Yolanda Parga".