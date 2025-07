Alexia Putellas, ante Alemania: «No es una revancha, es una oportunidad»

Alemania dominó el continente durante una década, nunca ha perdido contra España y fue la responsable de arrebatarle la medalla de bronce en los pasados Juegos Olímpicos de París. Alexia Putellas, en la previa a la semifinal de la Eurocopa, no quiso alimentar el relato de la revancha. «Más que como una revancha [como lo han dicho Vicky López o Cata Coll], lo veo como una oportunidad», aseguró. «Los Juegos Olímpicos son una competición completamente distinta. Cualquier jugadora que haya jugado ambas competiciones estará de acuerdo conmigo. No tendrá nada que ver con el partido de mañana. Perdimos contra ellas y ahora tenemos la oportunidad de ganarles por primera vez».

La capitana, que se perdió la Eurocopa de 2022 por una grave lesión de rodilla, confesó que esta semifinal supone «lo mismo» que para sus compañeras: «un motivo de alegría». Y explicó que el equipo llega con ambición y confianza: «Vamos con muchísima ilusión, con confianza en nosotras mismas. También sabemos que nuestra rival es Alemania, una de las mejores selecciones del mundo, y que será muy difícil».

Preguntada por la trayectoria histórica de las germanas, con ocho títulos continentales, Alexia fue clara: «Es difícil, seguro. Ponernos a imaginar si España podría llegar a eso o no… Vamos a intentar conseguir nuestra primera final, y eso ya sería todo un éxito. Cada competición tiene sus dificultades y hay que ir paso a paso, empezando por esta semifinal, que será complicada».

La centrocampista tiene claro el plan de partido: «España tiene que hacer lo que venimos haciendo y perfeccionarlo. Quedamos cuatro selecciones y hay que acercarse cuanto más mejor a la excelencia, aunque eso no te garantiza nada. Confiamos en que, si nos acercamos a nuestra mejor versión y minimizamos nuestros errores, podremos avanzar a la final».

Montse Tomé también acompañó a su capitana en la zona de prensa de la ciudad helvética. Pese a que tanto Tomé como el resto del equipo saben que el encuentro ante las germanas no será nada fácil, la seleccionadora afirmó que «la ilusión es lo que predomina» en la previa del partido. Además, destacó el buen ambiente en la concentración, algo que no había ocurrido en ocasiones anteriores: «Es el torneo en el que más a gusto nos estamos sintiendo todos, donde más ambiente profesional he podido ver. El equipo está maduro, con ganas de competir para ganar. No veo al equipo nervioso», aseguró.

Precisamente, una de las claves del buen momento de la Selección es el clima de unión y fraternidad en el vestuario: «Este creo que es uno de los éxitos que nos hace ser el equipo que somos. Siempre hemos tenido un talento increíble, pero hemos creado un equipo capaz de asumir el rol que sea. Esto es parte de la madurez de las jugadoras», dijo la seleccionadora española, Montse Tomé.