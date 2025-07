El silencio de Nico Williams ante la tempestad en Bilbao: desconexión en Islas Mauricio y a la espera del pago de la cláusula

Es como hace un año. Parece lo mismo, pero es distinto. En el verano pasado era el Barça quien fue a buscar a Nico Williams provocando una sensación de malestar en el Athletic, tensando las relaciones entre ambos clubs al punto de que sus presidentes (Jon Uriarte y Joan Laporta) ni se hablan cuando se ven.

Ahora, en cambio, es Nico Williams quien ha buscado el Barça, convencido de que su futuro está al lado de su amigo Lamine Yamal. Y el ambiente en Bilbao se comienza a hacer, de nuevo, insostenible para el joven extremo navarro, una vez conocido que ha pactado con el club azulgrana para completar un ataque de lujo en el nuevo Camp Nou, dispuesto a que se ejecute su cláusula de 58 millones de euros para firmar por seis años.

A sus 22 años, y tras meses de indecisión en los que optó por quedarse una temporada más en San Mamés, ya le ha dejado claro a Deco, el director deportivo azulgrana, que ha cambiado de idea. No lo hizo él, pero sí Félix Tainta, su agente, quien, además, vino a Barcelona, como reveló el diario Sport, dejando claro que el guion de la operación se modificó radicalmente. Mientras él sigue de vacaciones. Las empezó en Ibiza y desde el domingo se encuentra en las Islas Mauricio, intentando esquivar el ruido sin fin que provoca su futuro.

Nico Williams celebra un gol con el Athletic en San Mamés. / .

Está convirtiéndose en tensa, llena de inquietud e insostenible porque se vandalizan murales callejeros como el de Barakaldo poniendo el foco en una decisión que es puramente profesional. En Bilbao, su hogar, lo tiene todo. Hasta a su hermano Iñaki, quien fue el primero que salió a defenderle después de que en la madrugada del sábado para domingo fuera borrada la imagen de Nico.

"Vete o quedáte. Has perdido el respeto"

No solo eso. Desapareció su rostro y apareció un amenazante mensaje, que captó la atención mediática y la de los ciudadanos de Barakaldo: "Joan edo geratu, errespetua galdu duzu (Vete o quédate. Has perdido el respeto)». De inmediato, seis horas después, llegó la respuesta de los Williams a través de X (antiguo Twitter). No era de Nico sino que llevaba la firma de su hermano mayor. “Detrás de una falta de respeto anónima, siempre hay alguien demasiado pequeño para dar la cara”, escribió Iñaki, cansado de que se ponga en el centro de la diana futbolística y mediática a su hermano pequeño.

Nico callaba, siguiendo así la estrategia de la pasada temporada, mientras los demás salían en su defensa. El silencio del protagonista, que difundió en Instagram imágenes de un gimnasio y de una playa paradisíaca en las Islas Mauricio, contrastaba con la rotundidad de Iñaki, arropado después por una contundente nota pública del Athletic en la que recordó que “la dignidad de un club es la dignidad de las personas que lo componen y se mide por su capacidad de comportarse de forma coherente con sus propios valores, sin caer en provocaciones ni rebajarse, y llevando siempre la cabeza alta”.

Y, además, la entidad bilbaína recordó que "el respeto es uno de los pilares fundamentales" que le mueven, al tiempo que precisó que "Nico es uno de los nuestros, un jugador criado en Lezama, querido en el vestuario y respaldado por su afición". Pero en el mural, creado por el artista Carlos López, ya no aparecía su imagen, provocando que un asunto futbolístico -el futuro de la joven estrella- haya cruzado la esfera de lo social.

"Arrogancia o desprecio hacia nuestra identidad"

No citó el Athletic en su largo comunicado al Barça de manera directa. Tampoco hacía falta. Asume el club vasco que la situación actual pueda generar inquietud entre la afición athleticzale, sobre todo cuando está alimentada por rumores, arrogancia o desprecio hacia nuestra identidad". De momento, el conjunto vasco ya se ha puesto en contacto con el artista callejero "para que, a la mayor brevedad posible y ayudándole en todo lo que necesite, pueda restaurar a Nico Williams en el mural, junto a su hermano Iñaki".

Lamine Yamal y Nico Williams conversan durante el partido de liga entre el FC Barcelona y el Athletic de Bilbao. / Jordi Cotrina

Pero la fractura, ya visualizada el verano pasado, se ha abierto con más virulencia, pendiente cómo está el jugador de que el Barça ejecute su cláusula de rescisión, fijada en 58 millones de euros más el IPC (el coste de la operación sería de 62), lo antes posible. Los días pasan, la tensión en Bilbao aumenta y el Athletic de Valverde vuelve a trabajar el próximo 9 de julio.

Al delantero, que participó con España en la Nations League, estaba previsto darle una semana más de descanso, por lo que debería reincorporarse el 16. Y el Barça de Flick se pone en marcha el 13 de julio. Si los plazos no se ajustan la situación sería complicada para el delantero porque debería unirse al grupo de Valverde con su futuro aún en juego.

Nico Williams, en una imagen de sus vacaciones. / nicolas_williams9

Nico Williams mantiene, mientras tanto, ese silencio, consciente de que el Athletic no aceptará negociación alguna. Es la cláusula o sí. No le queda otra vía para salir de San Mamés y encaminarse hacia Barcelona huyendo de un ambiente envenenado, similar al que le ha tocado vivir al primer fichaje del nuevo Barça de Flick: Joan Garcia.

