Flick retirará la capitanía a Ter Stegen a instancias del club

El conflicto del Barça con Ter Stegen sigue consumiendo capítulos. No hubo este miércoles la cumbre entre el portero del Barça y una cúpula, empezando por el presidente Joan Laporta, que está indignada con el guardameta germano, hasta el punto de que se plantea quitarle el brazalete.

Así lo avanzó TV3, que apuntó que Hansi Flick retirará la capitanía al arquero a instancias del club. La entidad azulgrana considera que con un expediente abierto no puede formar parte del grupo de capitanes que cada año decide la plantilla a través de una votación en el vestuario que podría darse este jueves.

Apoyo de la AFE

Ter Stegen se mantiene firme en su decisión de no firmar el informe médico que el Barça debe enviar a LaLiga para que valide su tiempo de baja. El portero ha delegado cualquier comunicación con el club en su representante y el caso se encuentra en manos de los servicios jurídicos del conjunto azulgrana, que busca una base legal para tramitar la información al organismo aunque no se cuente con el consentimiento del portero. LaLiga, no obstante, dejó claro este miércoles que es imprescindible la firma del meta para desbloquear el proceso. Si el documento llega sin firma no será válido.

El internacional germano recibió el apoyo de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), que se puso en contacto con él para trasladarle que estará de su lado ante cualquier decisión que tome respecto a la firma del informe médico. El objetivo del Barça es obtener la baja de larga duración (cuatro meses o más) para facilitar la inscripción de los refuerzos, empezando por Joan Garcia.

Solución compleja

La situación, que nunca antes se había producido en la Liga española, es de una enorme complejidad y todo apunta a que la resolución no será rápida ni fácil. Además, a Ter Stegen le tocaría dirigirse a la plantilla el domingo en el discurso tradicional del trofeo Joan Gamper, algo que la directiva de Laporta quiera evitar. Los otros capitanes elegidos el curso pasado son De Jong, Araujo, Raphinha y Pedri.

