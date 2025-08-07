El PSG gobierna una lista del Balón de Oro con mucha presencia del Barça: Lamine, Aitana, Pedri, Alexia...

El París Saint-Germain de Luis Enrique es el gran dominador de la lista de 30 nominados al Balón de Oro masculino que ha anunciado 'France Football', organizadora del galardón, este jueves. Hasta nueve jugadores coloca el campeón de Europa, acaparando casi un tercio de los aspirantes al trofeo ganado el año pasado por Rodri Hernández. Todos los titulares habituales, a excepción de los centrales Marquinhos y Pacho, encuentran cabida en una treintena de nominados con cuatro jugadores del Barça: Lamine Yamal, Pedri, Raphinha y Robert Lewandowski.

El club azulgrana es otro de los equipos más representados en la lista de nominados a los diferentes galardones. Sobre todo en el Balón de Oro femenino, donde hay cuatro jugadoras del Barça: Aitana Bonmatí, Alexia Putellas, Patri Guijarro, Caroline Graham Hansen, Ewa Pajor y Claudia Pina. En los cuatro últimos años, la ganadora siempre ha sido azulgrana: Alexia en 2021 y 2022; y Aitana en 2023 y 2024. La gran ausencia es la de Pere Romeu, que no ha encontrado cabida entre los cinco nominados a mejor entrenador de fútbol femenino. Hansi Flick sí figura entre los nominados, así como el club en general como mejor equipo masculino y femenino.

Alexia y Pina, dos de las nominadas al Balón de Oro. / AP

Los premios secundarios

El protagonismo azulgrana en la lista se completa con la candidatura de Cata Coll a mejor portera y las de Vicky López, Lamine y Cubarsí a mejores jugadores sub'21. Además de la llamativa y comentada ausencia de Romeu, inédita para un entrenador del Barça femenino desde que existe el premio, la otra categoría en la que no hay representantes del Barça es la de mejor portero.

Tampoco figuran en las listas ninguno de los dos seleccionadores nacionales, Luis de la Fuente y Montse Tomé, pese a haber sido subcampeones de la Nations League y la Eurocopa respectivamente. Sí lo hace Luis Enrique Martínez, tras ganar la Champions con el PSG. Al margen del Barça, la presencia española para los dos principales galardones la completan Fabián Ruiz (PSG) entre los hombres; y Mariona Caldentey (Arsenal) y Esther González (Gotham) entre las mujeres. David Raya (Arsenal) aspira a ser el mejor portero y Dean Huijsen (Real Madrid) competirá con Lamine y Cubarsí por el trofeo Kopa.

El Real Madrid, pese a completar una temporada sin títulos importantes, conserva cierta presencia en la lista al Balón de Oro, con Jude Bellingham, Vinicius Jr. y Kylian Mbappé, además de la alemana Caroline Weir. Sorprende la ausencia entre los 30 nombres de un Thibaut Courtois que sí ha sido nominado a mejor portero del año, al igual que Jan Oblak, único representante del Atlético en las nominaciones. Linda Caicedo será una de las cinco aspirantes a mejor jugadora sub'21.

Kylian Mbappé, delantero francés del Real Madrid. / DANIEL GONZÁLEZ / EFE

Los favoritos al Balón de Oro

A partir de ahora, se abre la veda (aún más) para designar favoritismos en uno de los años en el que el Balón de Oro parece más disputado que nunca en ambas categorías. Entre los hombres, Ousmane Dembélé parece partir con ventaja frente a Lamine Yamal, Mo Salah, Vitinha o Raphinha. Pocas opciones (o ninguna) parece tener Kylian Mbappé, pese a ganar el premio a mejor artillero de Europa el pasado curso.

En el caso de ellas, la victoria de Inglaterra en la Eurocopa y del Arsenal en la Champions podría sacar el trofeo de Barcelona por primera vez en un lustro. Alessia Russo y Chloe Kelly, ganadoras de ambos títulos, se postulan para un premio por el que también pugna Mariona Caldentey. Sin descartar ni mucho menos, claro está, a las bicampeonas Alexia Putellas y Aitana Bonmatí, que fue nombrada MVP de la Eurocopa pese a la derrota de España en la final.

Todas las nominaciones

Balón de Oro masculino

Jude Bellingham (Real Madrid/ING)

(Real Madrid/ING) Ousmane Dembélé (PSG/FRA)

Gianluigi Donnarumma (PSG/ITA)

Désiré Doué (PSG/FRA)

Denzel Dumfries (Inter/HOL)

Serhou Guirassy (Dortmund/GUI)

Viktor Gyökeres (Arsenal/SUE)

Erling Haaland (Manchester Ckity/NOR)

Achraf Hakimi (PSG/MAR)

Harry Kane (Bayern/ING)

Kvicha Kvaratskhelia (PSG/GEO)

Robert Lewandowski (Barça/POL)

(Barça/POL) Alexis Mac Allister (Liverpool/ARG)

Lautaro Martínez (Inter/ARG)

Scott McTominay (Nápoles/ESC)

Kylian Mbappé (Real Madrid/FRA)

(Real Madrid/FRA) Nuno Mendes (PSG/POR)

Joao Neves (PSG/POR)

Michael Olise (Bayern/FRA)

Cole Palmer (Chelsea/ING)

Pedri (Barça/ESP)

(Barça/ESP) Raphinha (Barça/BRA)

(Barça/BRA) Declan Rice (Arsenal/ING)

Fabián Ruiz (PSG/ESP)

(PSG/ESP) Mohamed Salah (Liverpool/EGI)

Virgil Van Dijk (Liverpool/HOL)

Vinicius Jr. (Real Madrid/BRA)

(Real Madrid/BRA) Vitinha (PSG/POR)

Florian Wirtz (Liverpool/ALE)

Lamine Yamal (Barça/ESP)

Balón de Oro femenino

Sandy Baltimore (Chelsea/FRA)

Barbra Banda (Orlando Pride/ZAM)

Aitana Bonmatí (Barça/ESP)

(Barça/ESP) Lucy Bronze (Chelsea/ING)

Klara Bühl (Bayern/ALE)

Mariona Caldentey (Arsenal/ESP)

(Arsenal/ESP) Sofia Cantore (Juventus/ITA)

Steph Catley (Arsenal/AUS)

Melchie Dumornay (Ol. Lyonnes/HAI)

Temwa Chawinga (Kansas City Current/MAL)

Emily Fox (Arsenal/EEUU)

Cristiana Girelli (Juventus/ITA)

Esther González (Gotham/ESP)

(Gotham/ESP) Caroline Graham Hansen (Barça/NOR)

(Barça/NOR) Patri Guijarro (Barça/ESP)

(Barça/ESP) Amanda Gutierres (Palmeiras/BRA)

Hannah Hampton (Chelsea/ING)

Pernille Harder (Bayern/DIN)

Lindsey Heaps (Ol. Lyonnes/EEUU)

Chloe Kelly (Arsenal/ING)

Marta (Orlando Pride/BRA)

Frida Leonhardssen Maanum (Arsenal/NOR)

Clara Mateo (París FC/FRA)

Ewa Pajor (Barça/POL)

(Barça/POL) Claudia Pina (Barça/ESP)

(Barça/ESP) Alexia Putellas (Barça/ESP)

(Barça/ESP) Alessia Russo (Arsenal/ING)

Johanna Rytting Kaneryd (Chelsea/SUE)

Caroline Weir (Real Madrid/ESC)

(Real Madrid/ESC) Leah Williamson (Arsenal/ING)

Trofeo Kopa a la mejor jugadora sub'21

Michelle Agyemang (Arsenal/ING)

Linda Caicedo (Real Madrid/COL)

(Real Madrid/COL) Wieke Kaptein (Chelsea/HOL)

Claudia Martínez Ovando (Olimpia/PAR)

Vicky López (Barça/ESP)

Trofeo Kopa al mejor jugador sub'21

Pau Cubarsí (Barça/ESP)

(Barça/ESP) Ayyoub Bouaddi (Lille/FRA)

Desiré Doué (PSG/FRA)

Estevao (Chelsea/BRA)

Dean Huijsen (Real Madrid/ESP)

(Real Madrid/ESP) Myles Lewis-Skelly (Arsenal/ING)

Rodrigo Mora (Oporto/POR)

Joao Neves (PSG/POR)

Lamine Yamal (Barça/ESP)

(Barça/ESP) Kenan Yildiz (Juventus/TUR)

Trofeo Yashin a la mejor portera

Ann-Katrin Bergen (Gotham/ALE)

Cata Coll (Barça/ESP)

(Barça/ESP) Hannah Hampton (Chelsea/ING)

Chiamaka Nnadozie (Brighton/NIG)

Daphne van Domselaar (Arsenal/HOL)

Trofeo Yashin al mejor portero

Alisson Becker (Liverpool/POR)

Yassine Bounou (Al-Hilal/MAR)

Lucas Chevalier (Lille/FRA)

Thibaut Courtois (Real Madrid/BEL)

Gianluigi Donnarumma (PSG/ITA)

Emiliano Martínez (Aston Villa/ARG)

Jan Oblak (Atlético/ESL)

David Raya (Arsenal/ESP)

Matz Sels (Nottingham Forest/BEL)

Yann Sommer (Inter/SUI)

Trofeo Cruyff al mejor entrenador/a de fútbol femenino

Sonia Bompastor (Chelsea/FRA)

Arthur Elias (Brasil/BRA)

Justine Madugu (Nigeria/NIG)

Renée Slegers (Arsenal/HOL)

Sarina Wiegman (Inglaterra/HOL)

Trofeo Cruyff al mejor entrenador de fútbol masculino

Antonio Conte (Nápoles/ITA)

Luis Enrique Martínez (PSG/ESP)

Hansi Flick (Barça/ALE)

Enzo Maresca (Chelsea/ITA)

Arne Slot (Liverpool/HOL)

Mejor club femenino

Arsenal (ING)

FC Barcelona (ESP)

Chelsea (ING)

Ol. Lyonnes (FRA)

Orlando Pride (EEUU)

Mejor club masculino

FC Barcelona (ESP)

Botafogo (BRA)

Chelsea (ING)

Liverpool (ING)

PSG (FRA)

