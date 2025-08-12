Tenis
Masters 1.000 de Cincinnati: Hamad Medjedovic - Carlos Alcaraz, en directo
El murciano tuvo dificultades en su debut en el torneo ante Dzumhur, pero espera seguir con paso firme su camino hacia la final
Redacción
Madrid
El murciano Carlos Alcaraz se impuso al bosnio Damir Dzumhur (número 58) en su debut en el Masters 1.000 de Cincinnati por 6-1 y 2-6 y 6-3 en una hora y 41 minutos.
En tercera ronda se medirá este martes al serbio Hamad Medjedovic (número 72), que derrotó al neerlandés Tallon Griekspoor (número 32) por 6-4 y 7-6(3).
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- El mercado por Yeremay se activa: el Sporting de Portugal le quiere y el Dépor se agarra a la cláusula
- Los muebles ya no son los reyes de la casa en A Coruña
- Los siete nombres de la pretemporada del Deportivo: Cristian Herrera, el gran superviviente
- Así será la Fiesta de la Fresa de Eirís
- Así está el puzle del Deportivo en la semana previa al debut ante el Granada: fichajes, descartes, inscritos...
- Más de una década haciendo helado con leche «de casa» desde Bergondo
- El Concello descarta Ámsterdam y ofertará otras rutas en Alvedro
- Alvedro respira aliviado con la nueva operación de venta de Air Europa