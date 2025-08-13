El Juzgado anula una sanción de la Seguridad Social al Liceo

El Juzgado de lo Social número 7 de A Coruña revocó una sanción que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social impuso al Liceo por emplear a dos jugadoras de su equipo femenino (disuelto en 2023) sin los permisos necesarios para trabajar en España. La inspección impuso por ello una sanción de 29.434 euros.

El Liceo llegó el caso al juzgado, que estimo la demanda y, el pasado 2 de junio, le dio la razón al club y revocó la multa. El juez levantó la multa al comprobar que las jugadoras no tenían contrato. Entiende que no tenían la obligación de acudir a los entrenamientos y no vio pruebas de que el club les pagase un salario. Solo les proporcionaba el material y sufragaba los gastos de traslado para los partidos.