Supercopa de Europa
La UEFA manda un mensaje a Israel: "Dejad de matar niños, dejad de matar civiles"
Durante la entrada de los jugadores al terreno de juego, la pancarta reinó pegada a la zona de los banquillos, en primer plano
EFE
La UEFA desplegó este miércoles, antes del inicio de la Supercopa de Europa entre PSG y Tottenham, una pancarta gigante en la que, aunque sin mencionar al país, dirigió un mensaje a Israel por su conflicto abierto con Palestina: "Dejad de matar niños, dejad de matar civiles".
Durante la entrada de los jugadores al terreno de juego, la pancarta reinó pegada a la zona de los banquillos, en primer plano. La UEFA no especificó directamente que el mensaje iba dirigido a Israel, pero contó con dos niños refugiados gazatíes, Tala y Mohamed, que formaron parte de la ceremonia de premiación.
La pancarta de la UEFA llega después de la polémica que generaron sus escuetas condolencias por la muerte del palestino Suleiman Al-Obeid a causa de un ataque israelí, pues el mensaje no mencionó el motivo de su fallecimiento.
El egipcio Mohamed Salah, jugador del Liverpool, respondió a dichas condolencias en la red social X: "¿Nos podéis decir cómo murió, dónde y por qué?".
En el mismo estadio en el que se disputó esta final de Supercopa de Europa, el Bluenergy Stadium de Údine (norte de Italia), se disputará el 14 de octubre un duelo clasificatorio al Mundial 2026 entre Italia e Israel.
- Así será la Fiesta de la Fresa de Eirís
- Un juzgado de lo Penal investiga las comisiones de servicio municipales de A Coruña
- La Guardia Civil extrema la vigilancia: mirará miles de guanteras para ver si tienes este objeto dentro del coche (es obligatorio)
- Las terrazas en aparcamientos en A Coruña cumplen cinco años a la espera de una norma definitiva
- El millonario José Elías opina sobre comprar o alquilar en 2025: 'Si ganas 2.000 euros al mes...
- Sada concede licencia para rehabilitar la antigua Confitería Mora como hotel
- El Deportivo confirma el fichaje de Daniel Bachmann para la portería
- El covid se ‘instala’ en el verano de A Coruña: «Está claro que esta infección no tiene estacionalidad»