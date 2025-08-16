El italiano Marco Bezzecchi logra su primera 'pole position' desde 2023

El italiano Marco Bezzecchi (Aprilia RS-GP) ha logrado su primera 'pole position' desde que lo hiciese por última vez en la India en 2023, al ser el más rápido en la segunda clasificación para el Gran Premio de Austria de MotoGP, que se ha disputado en el circuito 'Red Bull Ring' de Spielberg.

Para Marco Bezzecchi es la quinta 'pole position' que consigue en la categoría de MotoGP, por delante del español Alex Márquez (Ducati Desmosedici GP24), que deberá cumplir una 'vuelta larga' de sanción en la carrera, y del italiano Francesco 'Pecco' Bagnaia (Ducati Desmosedici GP25), mientras Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP25) se iba por los suelos y tenía que conformarse con la cuarta posición en la salida.

En los entrenamientos previos a la clasificación oficial, Marc Márquez volvió a dejar claro cuáles son sus intenciones en la cita austríaca al marcar el mejor tiempo ya a las primeras de cambio, mientras que su rival más directo del primer día, su compatriota Pedro 'Tiburón' Acosta (KTM RC 16), se iba por los suelos en la curva uno.

Fue una caída muy limpia en la que el 'Tiburón' del Puerto de Mazarrón no llegó a soltar el manillar de su moto, sobre la que pudo volver a montar para llegar hasta su taller y reparar los pequeños daños que se habían producido en la misma.

Nadie pudo mejorar el registro de Marc Márquez, 1:28.751, y quienes más se acercaron en esa tanda libre fueron Bagnaia a 324 milésimas de segundo y Acosta a 364, en una sesión en la que el francés Johann Zarco (Honda RC 213 V), también se fue al suelo sin consecuencias, y el surafricano Brad Binder tuvo problemas mecánicos con su KTM RC 16.

Ya metidos de lleno en la primera clasificación, fue el campeón del mundo en título, Jorge Martín (Aprilia RS-GP), quien marcó la primera referencia válida, si bien su registro fue cancelado por exceder los límites de la pista, pero el español no se desanimó y en el siguiente giro logró su objetivo al rodar en 1:28.694.

Poco después fue su propio compañero de equipo, el italiano Marco Bezzecchi, quien le superó para establecer un 1:28.409 que le daba la primera plaza mientras Jorge Martín entraba en su taller.

Por detrás de ellos los italianos Enea Bastianini (KTM RC 16) y Fabio di Giannantonio (Ducati Desmosedici GP25), con el francés Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1) en la quinta posición y media sesión todavía por delante.

Todos los pilotos entraron en sus talleres a realizar las últimas modificaciones con las que afrontar la 'batalla final', en la que Maverick Viñales (KTM RC 16), que se había reservado físicamente hasta el final, decidió salir a pista a cuatro minutos del final para intentar conseguir un tiempo -undécimo- de clasificación, si bien poco después fue declarado 'no apto' para el resto del fin de semana austríaco.

El italiano Enea Bastianini fue el más avezado de todos ellos al encaramarse a la primera posición con un tiempo de 1:28.353, por delante de Marco Bezzecchi, y que dejó fuera de la segunda clasificación a Jorge Martín, que acabó cuarto, superado 'in extremis' por el italiano Luca Marini (Honda RC 213 V), que fue tercero.

Ya en la segunda clasificación fueron muchos los pilotos que se intentaron poner tras el rebufo de la moto de Marc Márquez, pero quien marcó la primera vuelta rápida fue el italiano Bagnaia con 1:28.915, luego batido tanto por Marc (1:28.220) como por Alex Márquez (1:28.475), y Johann Zarco se iba nuevamente por los suelos.

Finalizado el primer 'time attack', Marc Márquez era la referencia para todos sus rivales, Pedro Acosta se había ido por los suelos e intentaba llegar lo antes posible a su taller y todos los pilotos preparaban un segundo ataque a los tiempos para acabar lo más adelante posible en la formación de salida.

'Pecco' Bagnaia fue el primero en marcar parciales de vuelta rápida en esos instantes, pero fue Marco Bezzecchi el que logró ese objetivo al rodar en 1:28.060, por delante de Alex Márquez y del propio Bagnaia, con Marc Márquez en la cuarta posición y Enea Bastianini marcando parciales de vuelta rápida.

Y, una vez más, saltó la sorpresa con la caída de Marc Márquez, que se fue por los suelos en la salida de la variante de la curva dos cuando intentaba mejorar, lo que le acabó relegando a la cuarta posición en la formación de salida, aunque la sanción de una 'vuelta larga' que debe cumplir su hermano le permitirá ganar una posición en carrera.

Alex Márquez fue penalizado por el percance que protagonizó en la República Checa, cuando embistió y tiró por los suelos al también español Joan Mir (Honda RC 213 V).

'Tiburón' Acosta regresó a toda velocidad a su taller para intentar mejorar su posición, pero no pudo lograr su objetivo.

Al final, Bezzecchi logró la 'pole position' por delante de Alex Márquez y 'Pecco' Bagnaia, con Marc Márquez, Enea Bastianini y Fermín Aldeguer en la segunda; Pedro Acosta, Franco Morbidelli y Raúl Fernández en la tercera, y Joan Mir, Brad Binder y Johann Zarco en la cuarta.