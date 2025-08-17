El Espanyol pone a prueba el nuevo proyecto de Simeone

El Atlético de Madrid mide hoy en el RCDE Stadium (21.30 horas, Movistar) su ambición con cinco de sus siete fichajes en el once y con Julián Álvarez y Baena en el ataque ante el Espanyol.

Corta la pretemporada, con un gasto de 172 millones de euros en fichajes (más los 183 del año anterior), llega la hora de la verdad para el equipo de Diego Simeone, el único capaz de ser campeón por encima del Real Madrid y el Barça. La más reciente fue en 2020-21.

El desafío está ahí, con una exigencia enorme, que limita los fallos, precisa un nivel tremendo y lo obliga a ganar cada jornada. No hay tiempo ni para la adaptación del equipo a los fichajes ni viceversa.

A las 19.30 horas (Dazn), el Athletic Club recibe al Sevilla, con ambos casi en pretemporada y muchas ausencias.