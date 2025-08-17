Una guerra en tiempo real

Acabar con, al menos, la mitad de la piratería es uno de los principales objetivos de LaLiga durante la temporada que arrancó este fin de semana. Y lo es, de manera particular, de su presidente, asentado en el cargo desde 2013. Con el reinicio de la competición, Javier Tebas retomará la costumbre de pasar buena parte de sus fines de semana en la conocida como war room, habitación de guerra, de la sede de la competición en la calle Torrelaguna de Madrid. Así han llamado coloquialmente al espacio en el que alrededor de 50 empleados de la competición se afanan por detectar y tumbar las señales por las que se emite fútbol pirata y, por tanto, ilegal. «Dedico más del 50% de mi tiempo a la lucha contra la piratería», llegó a manifestar Tebas. Cuentan que hasta se mete personalmente en grupos de Telegram en los que se intercambia la mercancía.

Tiene Tebas, a partir de sus propios cálculos, motivos para la obsesión con una actividad ilegal que, calcula, hace perder a los clubes españoles entre 600 y 700 millones de euros por temporada en derechos de TV. Para poner la cifra en su contexto, los 42 equipos de Primera y Segunda División se repartieron 1.535 millones por este concepto en la temporada 2023-24, según los datos oficiales. Las estadísticas que maneja LaLiga son que el 40% de las personas que consumen partidos de fútbol en España lo hace a través de un acceso pirata.

Esta realidad compromete, a su juicio, el modelo de negocio de las competiciones de fútbol, sostenidas en buena medida por la televisión: cuanta más piratería exista, menos dinero estarán dispuestas a pagar las plataformas por comprar los derechos de TV de los partidos.

LaLiga trata de concienciar sobre los riesgos de consumir estos servicios ilegales. Esta misma semana lanzó una campaña con el eslogan Tú tienes fútbol pirata, ellos te tienen a ti, advirtiendo sobre el robo de datos personales al que se expone el consumidor de estos servicios, así como del riesgo de ser estafado. Sin embargo, el principal campo de batalla para Tebas es el legal, la capacidad para tumbar enlaces que emitan fútbol pirata. Para este objetivo, LaLiga cuenta con una nueva arma fundamental: el 18 de diciembre de 2024, el Juzgado de lo Mercantil número 6 de Barcelona dictó una sentencia que, en la práctica, permite a LaLiga ordenar a Telefónica, Vodafone, MasOrange y Digi el bloqueo inmediato de las direcciones IP que están compartiendo señales de partidos de forma ilegal.

Porque la particularidad del fútbol, como del resto de eventos deportivos, es que la eficacia de los bloqueos de enlaces a emisiones pirata está muy limitada en el tiempo: de nada sirve tumbar el link ilegal horas o días después de ser detectado, pues el consumo ilícito del partido en cuestión ya se produjo. «Este año fue muy importante, sobre todo a partir de diciembre, cuando obtuvimos una sentencia que nos está permitiendo que la piratería por IP en España se haya disminuido un 60%», explicó Javier Tebas la pasada temporada. A tres años vista, el objetivo en la patronal está marcado en un 80%.

Hasta diciembre, LaLiga solo podía actuar denunciando páginas y portales, logrando los cierres de Rojadirecta y DuckVision o el bloqueo en Google Play de la app Magis TV en Sudamérica. Fueron medidas fácilmente salvables en la práctica, pues basta con desarrollar otra plataforma en la que emitir ilegalmente esos mismos contenidos.

El objetivo a corto plazo de LaLiga no es tanto acabar con toda la piratería de sus partidos (un imposible), como convertir su consumo en una actividad inestable e insegura para el usuario final. Es decir, que quien acude a estos servicios ilegales deje de tener la seguridad de que va a poder ver un partido entero sin problemas.

¿Pero por qué LaLiga interviene pidiendo el bloqueo a los proveedores de internet y no de manera directa a los servidores que alojan las retransmisiones ilegales? Principalmente, porque, según explican, tienen pocas herramientas legales para hacerlo y porque la mayoría de las empresas que poseen los principales servidores del mercado no atienden a sus requerimientos.

Sucede también que los piratas utilizan plataformas para camuflar sus direcciones IP originales. Lo hacen a través de servicios de CDN como Cloudfare, una multinacional dedicada a dar ese servicio de escudo digital que utilizan grandes y pequeñas empresas de todo el mundo, de manera perfectamente legal y reglada.

El escudo de Cloudfare

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, envió «decenas de miles de notificaciones» a Cloudfare de que están dando servicio a contenidos ilegales, hasta de pornografía infantil. La multinacional, sin embargo, hace caso omiso a sus comunicaciones. El efecto colateral es que, cuando LaLiga detecta una IP de Cloudfare que está pirateando su señal y ordena su bloqueo a los operadores, provoca también la caída de páginas legales.