Victoria agónica del Alavés y empate de la Real en Mestalla

El argentino Nahuel Tenaglia refrescó Mendizorroza este sábado con un gol en el tiempo de descuento en una noche calurosa para recibir a la primera jornada de LaLiga EA Sports en la que el Deportivo Alavés se impuso al Levante por 2-1. Cuando parecía que el duelo iba a acabar en empate tras un gol de Jeremy Toljan, apareció el defensa para sumarse a Toni Martínez, que había adelantado a los suyos con un cabezazo en la primera mitad.

Fue la primera victoria del Glorioso en un arranque liguero desde hace seis años, mientras que el Levante tendrá que esperar para estrenarse en su regreso a Primera.

Y la jornada del sábado se completó con el empate en Mestalla (1-1) entre el Valencia y la Real Sociedad. Diego López marcó para los locales y tres minutos después empató Kubo a pese de Brais Méndez. El centrocampista de Mos fue sustituido poco después.