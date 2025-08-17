Victoria agónica del Alavés y empate de la Real en Mestalla
Agencias
El argentino Nahuel Tenaglia refrescó Mendizorroza este sábado con un gol en el tiempo de descuento en una noche calurosa para recibir a la primera jornada de LaLiga EA Sports en la que el Deportivo Alavés se impuso al Levante por 2-1. Cuando parecía que el duelo iba a acabar en empate tras un gol de Jeremy Toljan, apareció el defensa para sumarse a Toni Martínez, que había adelantado a los suyos con un cabezazo en la primera mitad.
Fue la primera victoria del Glorioso en un arranque liguero desde hace seis años, mientras que el Levante tendrá que esperar para estrenarse en su regreso a Primera.
Y la jornada del sábado se completó con el empate en Mestalla (1-1) entre el Valencia y la Real Sociedad. Diego López marcó para los locales y tres minutos después empató Kubo a pese de Brais Méndez. El centrocampista de Mos fue sustituido poco después.
- Incendios en Galicia: alerta de nivel 2 en Toques, Agolada y toda la provincia de Ourense
- El cielo de A Coruña se tiñe de fiesta: llega la Batalla Naval
- Del Globo a la Panorama: Betanzos y Sada ya están listos para las fiestas
- Izeta y De la Fuente, en la baraja de arietes pretendidos por el Deportivo
- La programación de las Fiestas de María Pita de A Coruña, día a día
- El National Geographic señala como el 'Cinque Terre de Galicia' a este pequeño pueblo costero
- Despedida en A Coruña por sacar fotos de ancianos a los que cuidaba en un residencia y enseñarlas
- Hallan carabelas portuguesas en varias playas de Bergondo y Veigue