TENIS
Así te hemos contado la final de Cincinnati entre Sinner y Alcaraz
El choque de la pista central del Lindner Family Tennis Center es el decimocuarto enfrentamiento en el circuito entre el tenista español y el italiano
Redacción
Carlos Alcaraz conquistó este lunes el Masters 1.000 de Cincinnati (Estados Unidos) por primera vez en su carrera tras el abandono del italiano Jannik Sinner, número 1 del mundo y defensor del título.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- El aplaudido gesto tras ganar el bote de Pasapalabra: 'A Hacienda para fomentar la sanidad pública”
- El grupo que gestiona la discoteca más famosa de A Coruña, camino del millón de euros de beneficios
- Una exhibición que exige fichajes en el Deportivo
- Inditex ya otea el selecto club europeo de empresas que facturan más de 40.000 millones y ganan más de 6.000
- Uno a uno del Deportivo ante el Granada, las notas: Luismi Cruz, el mejor
- Vuelo perfecto por el 150 aniversario del Globo de Betanzos
- Incendios en Galicia: La UE avisa de «peligro extremo» en Ourense y estima ya en 40.000 los vecinos afectados
- A la venta una casa-restaurante junto al castillo de Santa Cruz