Mbappé descorcha al Madrid de Xabi

No hubo frenesí ni se paladeó el fútbol excelso que se le presupone a un equipo con Xabi Alonso en el banquillo. Pero el tolosarra saldrá satisfecho del compromiso de sus jugadores, que se ciñeron al plan de juego, aunque en ataque les faltó fluidez. Una pincelada de genialidad de Mbappé descorchó a este Real Madrid al que se vio plomizo en ataque. Necesita Alonso inocular más energía y agresividad ofensiva, especialmente a Vinícius y Alexander-Arnold. Pero las buenas noticias son que Arda sigue opositando para Modric y Mbappé para Michael Jordan.

El fútbol sexy que demanda el madridismo no apareció por ningún lado. Sin embargo, las distancias cuando perdían la pelota les permitía recuperar casi instantáneamente el balón. Xabi podía estar orgulloso de la obediencia táctica de los suyos. Pero en ataque no había dinamismo, no aparecía nadie en los espacios, pero a cambio el Madrid fue aculando a Osasuna en su área, con el consiguiente riesgo. Al descanso, pitos y silencio en el primero, que dirían en las Ventas, de un público que en este ferragosto madrileño era más propio de un concierto de Bad Bunny que de un partido de Liga.

Pintaba parecida la reanudación, pero Mbappé recogió un balón en la banda derecha e hizo lo que nadie había explorado hasta ese momento en esa zona: encaró, entró en el área y recortó forzando un penalti que transformó él mismo. El talento de Kylian desatascaba el partido para alivio de Xabi. La vieja receta del Madrid de Carletto: el talento como táctica. El gol descosió el partido al verse Osasuna obligado a abandonar la trinchera, lo que ofreció espacios a un Madrid que comenzó a encontrarse más cómodo. No ayudaba la frialdad de una grada que parecía estar en un cine de verano. Arda elevó la temperatura, pero lo que terminó de caldear el ambiente fue la salida de Mastantuono al campo, minuto 67, instante en que el Bernabéu comenzó a corear «¡Franco, Franco, Franco!». Apretaron los rojillos en el tramo final, pero al final los de Xabi sumaron los tres puntos en un partido que pasará a la historia por la efeméride del estreno que por el fútbol desplegado. Resopló Xabi, bostezó el Bernabeú.