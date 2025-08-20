Situación límite del Barça con el Spotify Camp Nou

Al FC Barcelona se le está echando el tiempo encima. La temporada oficial ya ha empezado y las obras del Spotify Camp Nou no están lo suficientemente avanzadas como para que ya se puedan disputar partidos con una parte del estadio abierto al público.

El Barça debe trabajar más a contrarreloj que nunca. La próxima semana, el jueves 28 de agosto, se celebra el sorteo de la Champions League y el club debe presentar el estadio donde jugará toda la liguillla. En la Champions no hay opción de cambio de escenario. Se juega del primer al cuarto partido en casa en el mismo recinto.

El problema es mayúsculo ya que el club todavía no ha podido presentar el Certificado Final de Obra al Ajuntament de Barcelona. Sin este paso, el consistorio no puede dar luz verde a una primera ocupación de l'Estadi y, por tanto, no se pueden disputar partidos.

La UEFA es inflexible

El Barça lo intentará hasta el último momento. El problema radica en la Champions ya que para la Liga sí que puede cambiar de estadio durante la temporada. El partido del 14 de septiembre ante el Valencia podría jugarse en el Olímpic o incluso en el Johan Cruyff. Sin embargo, en el Lluís Companys hay el problema del concierto de Post Malone el viernes 12, por lo que el tiempo para preparar el recinto olímpico sería escaso. El Barça estaría contra las cuerdas.

El estadio olímpico podría albergar los partidos de la liguilla de la Champions League / EFE

En cuanto a la Champions League, todo el calendario está marcado y depende del sorteo. El Barça no puede pedir empezar fuera de casa, como sí que ha hecho en la Liga con tres partidos, y la competición arranca el 16-18 de septiembre. La segunda jornada, en la que quizá ya podría jugarse en el Spotify Camp Nou sería entre el 30 de septiembre y el 1 de octubre.

El club no puede estar pendiente, por tanto, del sorteo y antes del 28 de agosto debe comunicar a la UEFA el estadio en el que el Barça albergará sus encuentros de la máxima competición continental.

Las previsiones no son muy halagüeñas con tan poco tiempo de margen, pero desde el club se está trabajando a destajo para poder llegar la próxima semana con los permisos mínimos listos para poder jugar en el Spotify Camp Nou a partir de mediados de septiembre.