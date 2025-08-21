Multináutica
Aplazada la semana Abanca debido a los incendios
La cita, que se iba a celebrar en Cortegada, pospone su comienzo
Pablo Martínez
La Secretaría Xeral para o Deporte de la Xunta de Galicia dio a conocer un aviso derivado de la grave situación que, por los incendios forestales, se está viviendo en la provincia de Ourense. Las autoridades competentes, con el apoyo del secretario General de la Semana Abanca, Manuel Pedro Seoane, y del presidente federativo Jacobo Pereira, determinaron el aplazamiento del campeonato.
La necesidad de esta medida, ya confirmada, vino dada porque los profesionales coordinados para parar esta tragedia medioambiental estimaron oportuno tener totalmente libres los cauces de los ríos, y muy especialmente el del Miño. La respuesta de todos los deportistas fue valorada muy positivamente y es preciso resaltar que los riders inscritos anunciaron que estarán en Galicia, cuando la situación mejore.
Ante esto, la Semana Abanca se paraliza hasta los días 13 y 14 de septiembre, cuando la competición llega a aguas de la ría de Vigo con el Campeonato Ibérico de la Clase Olímpica Ilca, de la mano del Club Marítimo de Canido.
