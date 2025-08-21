Cavanagh: «Conocía a Fran, siento una gran confianza en él»

Colette Cavanagh se ha adaptado con rapidez a un fútbol «más técnico y muy rápido» tras sus primeras semanas en España. «El equipo me está ayudando, también estoy tomando clases de español», explica la lateral zurda. La escocesa reconoció que la figura de Fran Alonso fue sido clave para su fichaje: «Fue muy importante, lo conocía desde el Celtic, donde ya era un loco y supo traducirlo al campo. Siento una gran confianza en él».

La zurda se describe como una «jugadora trabajadora» que disfruta en «la banda izquierda», aunque también ha actuado en el centro del campo y sumará versatilidad a la plantilla deportivista.