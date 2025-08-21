Segunda División
El Deportivo apura las gestiones para cerrar salidas de descartes esta semana
Diego Gómez, Denis Genreau, Martín Ochoa y Eric Puerto, candidatos | El de Amoeiro, el más cercano
La idea del Deportivo para este impás en el mercado de fichajes era ir dejando perfiladas las salidas durante esta semana para centrarse en la contratación del delantero en los últimos días de mercado. En Abegondo se trabaja, en ese sentido, para encontrarle acomodo a futbolistas como Diego Gómez, Denis Genreau, Martín Ochoa e incluso Eric Puerto. El club y los agentes apuran las gestiones y la salida que parece más cercana de cristalizar es la del zurdo de Amoeiro, que apenas ha tenido oportunidades este verano. Tiene opciones en Primera RFEF y en el extranjero. El Rijeka fue uno de los equipos que se interesó por él, pero finalmente no concretó la oferta para llevárselo a préstamo. El ex del Arenteiro tiene contrato hasta 2030 y esa será la fórmula elegida para su salida. Ocurrirá lo mismo en el caso de los otros futbolistas prescindibles que no tendrán protagonismo con Hidalgo. El delantero tiene abierta la posibilidad de salir a préstamo a Primera RFEF o incluso de quedarse hasta enero en el Fabril. El meta podría seguir también como recambio de Bachamann y Parreño.
