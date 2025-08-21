Hockey | OK Plata F.
Isa Barros y Mar Franci se unen a la plantilla del Marineda
A Coruña
El Marineda Hockey anunció su quinto y sexto fichaje. Isabel Barros se une al proyecto del coruñés que inicia su andadura en la OK Plata Femenina. La jugadora de 21 años tiene pasado en el Liceo. Mar Franci es otra de las piezas confirmadas del proyecto tras dejar el HC Coruña. Quedan solo unas pocas jugadoras por desvelar.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Así será el nuevo barrio de A Coruña: torres de hasta 12 pisos y un parque de 90.000 metros
- Los 'mejores percebes del mundo' están en este restaurante de un pequeño pueblo gallego: a 1 hora de A Coruña
- La hostelería pone un pie en O Parrote tras diez años de intentos frustrados
- Lucas, Pablo Martínez y Hugo Rama, la vida después del Deportivo
- Una pastelería clásica de A Coruña reabre en el barrio de Elviña con sabores argentinos
- A Charlie Patiño le empieza a cambiar la vida en el Deportivo
- La lluvia regresa a A Coruña tras casi un mes
- El Puerto de A Coruña saca a concurso la obra del edificio de vestuarios y hostelería junto a la plataforma de baños de O Parrote